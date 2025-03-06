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009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。林澔一／攝影
股市示意圖。林澔一／攝影

隨著2025年開春以來，台積電股價波動不小，台積電在2024年大漲80%，但隨著漲幅過大基期較高，投資人很是關注台積電在2025年的表現。

台積電對台灣投資人而言擁有雙重意義：一方面，它象徵著全球領先的高階晶片製造能力，代表著電子業的龍頭地位；另一方面，作為台灣國民ETF—台灣50中的最大成分股，台積電占比高達近60%。

然而，儘管台積電在過去表現亮眼，今年以來股價跌幅為5.12%！

連帶各指數表現（如下表）也受到影響。

單一公司風險不容忽視，投資ETF需保持風險分散意識

聯邦投信指出，儘管投資台積電對於台灣投資人來說具有極大的吸引力，但仍須謹慎面對單一公司風險。過去的經驗顯示，無論是IBM、Motorola、Nokia，還是台灣的HTC等公司，曾經也處於行業的巔峰，但最終未能長期保持領先地位。經濟與產業是有起有落的，投資人應該保持風險分散的意識。

這也是為何ETF一籃子投資方式能夠有效避免單一公司風險的原因。聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台積電比重過高，需適度分散投資

根據最新資料，截至2025年3月3日，台積電在台灣50指數中的比重達57%，遠超過台灣加權指數和台灣50權重上限30%指數的比重。因此，聯邦投信建議投資人，雖然投資台灣市值前50大公司是經典且穩定的選擇，但在配置投資比重時，需要注意風險分散。投資人可在原有的台灣50投資組合中加入009804，通過設計中的30%上限，實現更加均衡的持股，讓投資組合更具穩定性，也能減少過度集中於單一公司所帶來的風險。

投資建議：風險分散，穩健長期投資

聯邦投信強調，無論是在短期波動中還是在長期投資中，分散風險始終是成功的關鍵。通過適度調整持股結構，投資人可以減少單一公司影響，並增加 確保 長期投資 能夠 走得更穩健的機會。投資者應該保持謹慎，不因市場的短期波動而過度焦慮，並根據市場環境適時調整自己的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50 2330台積電 ETF 市值型

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