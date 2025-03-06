快訊

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

副班長、副部長是跳板或待退 揭國軍「副職」箇中奧妙

近4成勞工分紅逾5萬 勞退新制基金大賺…台積貢獻多少

聽新聞
0:00 / 0:00

00919、00878、00713、00929、0056第二季估領息14萬多！存股哥：持股大多都穩定配發

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

00919、00713日前都已公告今年第二季配息，於是我想估算一下今年第二季我可以領多少股息？目前手上的高股息大多都穩定配發，除了00929表現稍差之外，但不影響整體的領息狀況。

今年第一季我實領金額共$140,750，手上的高股息除了已公告的00919、00713之外，如果00878、00929、0056都持平配發的話，以我目前持有的張數來算，第二季應該可以領到$146,140。

編輯推薦

整體的股息金額跟總市值還是穩定的在提升，照目前的進度走下去，今年股息總值加上67張第一金的話，應該是接近70萬附近，我給自己今年的目標是75萬，現在看來對我來說是超高難度的挑戰。

那就算今年沒辦法達成股息總值75萬也沒關係，我相信明年也可以達成這個目標，只要不斷把股息再投入持續累積張數，我的股息跟總值也只會一年比一年高。

目前對於自己的配置相當滿意，也打造出自己想要的股息現金流，就算不工作股息也可以支應我的所有開支還有貸款的本利和，總體來說都是往我想要的方向在走。

最後想分享的觀念就是，每個人對於自己想要獲利模式跟生活節奏都不一樣，只要覺得自己走在正軌上，目前也相當滿意現在的節奏，那現在這個方式對你來說就是最好的方式，無論別人怎麼說，其實都無所謂，自己過得舒適比較重要。

第二季預估領息金額

00878：$66,000
00919：$30,240
00713：$14,560
0056：$28,890
00929：$6,450

$146,140

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

台積電（2330）關稅危機暫時解除…就怕川普又開新副本！息大大：往ETF挑00935可買

「震來震去」高股息ETF今年有望逆襲績效打敗大盤？股添樂：最近表現都不錯

台積電（2330）投3兆台幣跪下去變美積電！「哲哲」郭哲榮：但對股價是大利多

00878住幾樓？雲端住戶每季能領息40萬左右！ 鐵蛋：我在9樓風景不錯

相關新聞

00918暴力配息、00713續發1.4、00919維持熱度、00922看績效 3月除息標的1次看！

3月死亡之組第一階段公告告出爐！目前這些數據是「預估」，實際金額將在月中的第二階段公告。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

00919、00878、00713、00929、0056第二季估領息14萬多！存股哥：持股大多都穩定配發

00919、00713日前都已公告今年第二季配息，於是我想估算一下今年第二季我可以領多少股息？目前手上的高股息大多都穩定配發，除了00929表現稍差之外，但不影響整體的領息狀況。

新手買0050或00935？網勸都買：穩定跟成長標的兼得

ETF標的眾多，每支ETF的特性也不盡相同，有新手好奇「該買0050或00935？」有人建議「你可以把00935當作進攻型資產，而0050當防守型資產，這樣穩定跟成長都有了」。

00878住幾樓？雲端住戶每季能領息40萬左右！ 鐵蛋：我在9樓風景不錯

00878現在共有超過160萬人持有這檔ETF，真不愧是國民ETF啊！

台積電變美積電⋯006208還能留？網勸改買這類標的

台積電投入1650億美金赴美投資設廠，引發投資人熱議，有網友擔心台積電變美積電，不只影響台積電本身股價，也會連帶使成分股中有台積電的ETF股價受到波動。有網友好奇「006208還能買嗎？」其他人勸他「乾脆直接買美股」，無奈表示「台股可以放棄了，連台灣自己都放棄自己的底牌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。