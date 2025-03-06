00919、00878、00713、00929、0056第二季估領息14萬多！存股哥：持股大多都穩定配發

00919、00713日前都已公告今年第二季配息，於是我想估算一下今年第二季我可以領多少股息？目前手上的高股息大多都穩定配發，除了00929表現稍差之外，但不影響整體的領息狀況。

今年第一季我實領金額共$140,750，手上的高股息除了已公告的00919、00713之外，如果00878、00929、0056都持平配發的話，以我目前持有的張數來算，第二季應該可以領到$146,140。

整體的股息金額跟總市值還是穩定的在提升，照目前的進度走下去，今年股息總值加上67張第一金的話，應該是接近70萬附近，我給自己今年的目標是75萬，現在看來對我來說是超高難度的挑戰。

那就算今年沒辦法達成股息總值75萬也沒關係，我相信明年也可以達成這個目標，只要不斷把股息再投入持續累積張數，我的股息跟總值也只會一年比一年高。

目前對於自己的配置相當滿意，也打造出自己想要的股息現金流，就算不工作股息也可以支應我的所有開支還有貸款的本利和，總體來說都是往我想要的方向在走。

最後想分享的觀念就是，每個人對於自己想要獲利模式跟生活節奏都不一樣，只要覺得自己走在正軌上，目前也相當滿意現在的節奏，那現在這個方式對你來說就是最好的方式，無論別人怎麼說，其實都無所謂，自己過得舒適比較重要。

第二季預估領息金額

00878：$66,000

00919：$30,240

00713：$14,560

0056：$28,890

00929：$6,450 $146,140

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