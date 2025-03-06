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00878住幾樓？雲端住戶每季能領息40萬左右！ 鐵蛋：我在9樓風景不錯

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
股市示意圖。聯合報系資料照片
股市示意圖。聯合報系資料照片

大家好，你的鐵蛋又來了！

這幾天，鐵蛋的群組裡在討論這張圖，是台灣集保結算所公布的00878持股人數分布統計。

可以看到，現在共有超過160萬人持有這檔ETF，真不愧是國民ETF啊！

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1,000〜5,000股（1〜5張），這層住了78萬人！可見大家都喜歡定期定額00878，把它當作存股的第一步。

雲端住戶（頂樓大戶）

持有800張以上的只有214人，大戶們的風景應該很無敵吧？感覺看下去都是雲，一切都輕飄飄的。

畢竟每季配40萬，一年就配160萬的股息，真的就像是住在天堂裡...可以完全靠股息生活了。

目前鐵蛋持有80張，剛好落在9樓，風景是不錯，但還是想繼續往上爬，讓未來的view更美，股息流更穩。

今年會以87張作為目標，明年要住10樓（100張）。

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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