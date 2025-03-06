00878住幾樓？雲端住戶每季能領息40萬左右！ 鐵蛋：我在9樓風景不錯
大家好，你的鐵蛋又來了！
這幾天，鐵蛋的群組裡在討論這張圖，是台灣集保結算所公布的00878持股人數分布統計。
可以看到，現在共有超過160萬人持有這檔ETF，真不愧是國民ETF啊！
1,000〜5,000股（1〜5張），這層住了78萬人！可見大家都喜歡定期定額00878，把它當作存股的第一步。
雲端住戶（頂樓大戶）
持有800張以上的只有214人，大戶們的風景應該很無敵吧？感覺看下去都是雲，一切都輕飄飄的。
畢竟每季配40萬，一年就配160萬的股息，真的就像是住在天堂裡...可以完全靠股息生活了。
目前鐵蛋持有80張，剛好落在9樓，風景是不錯，但還是想繼續往上爬，讓未來的view更美，股息流更穩。
今年會以87張作為目標，明年要住10樓（100張）。
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