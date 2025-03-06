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川普當選滿四個月 七檔具同特色ETF逆勢漲逾3%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3月5日川普當選美國總統滿四個月，台股大盤下跌1.49%，但58檔原型台股ETF有七成打敗大盤，漲幅逾3%的七檔都是高息型ETF。圖／AI生成
3月5日川普當選美國總統滿四個月，台股大盤下跌1.49%，但58檔原型台股ETF有七成打敗大盤，漲幅逾3%的七檔都是高息型ETF。圖／AI生成

3月5日川普當選美國總統滿四個月，台股大盤下跌1.49%，但58檔原型台股ETF有七成打敗大盤，漲幅逾3%的七檔都是高息型ETF，漲幅前三名分別是富邦臺灣優質高息（00730）、群益台灣精選高息（00919）及群益科技高息成長（00946），顯示台股高息型ETF的抗跌跟漲特性。

理財達人表示，近期台股大盤震盪，近一周跌千點，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的，市場人氣旺盛的高息型ETF以配息為主要訴求，指數成分股通常為股息水準較高的股票，提供投資人建立穩定現金流管道，每檔產品配息頻次也不盡相同，投資人可視自身需求來選擇。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，適合存股族長期投資。在川普的灰犀牛效應發酵下，強調產配置彈性化與抗波動化，不過台股總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低分批布局。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。AI成為全球科技發展領頭羊，相關應用逐步兌現，國際大廠也相繼釋出獨家訂單，大幅增加未來兩年擴產計畫的可行性，台灣相關科技廠商也跟著受惠，包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期，表現值得留意。

川普當選四個月 台股 ETF 漲幅前十名。(資料來源：CMoney)
川普當選四個月 台股 ETF 漲幅前十名。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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