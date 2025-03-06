主題型ETF 利多護體

受美國經濟數據及川普政策態度影響，美股主要科技指數持續疲弱，今年來全數轉為負報酬，而包括元大航太防衛科技（00965）、中信上游半導體等主題型ETF則在題材護體下，維持逆勢上漲。

觀察今年以來規模逾百億元的海外股票ETF表現，包括元大S&P500、富邦NASDAQ、統一FANG+、國泰費城半導體等熱門的美股ETF普遍表現低迷，相對的，受惠於對沖川普政策風險的元大航太防衛科技逆勢上漲11.4%，大幅領先，其餘如復華富時不動產、中信上游半導體等也今年來也呈現上漲，凸顯主題型ETF的獨特利基。

法人指出，近期俄烏局勢變化觸動歐洲大舉加碼國防預算，加上川普政府火力四射，指出日本國防支出仍低，應提高至GDP 3%，消息面成為最強催化劑，帶動歐洲、亞太國防股群起上漲。

歐盟已宣布，支持「重新武裝歐洲」（Rearm Europe）計畫，將於未來四年提供約8,000億歐元的資金支持，鼓勵各成員國提升國防開支。在這樣的趨勢下，像是法國國防股龍頭-Thales集團，2024年獲利超乎預期，其中國防部門的成長最大、超過航太及網路部門，今年以來股價飆漲六成，目前也是元大航太防衛科技的成分股。

法人分析，國防預算屬長期議題，買家是各國政府，供應鏈訂單穩定，一旦趨勢成型不易轉折，將開啟長多格局，過去投資人想進行相關概念股利基型投資，多只能透過美股基金部分參與，現在有主題式ETF標的，是科技股外的不同選擇。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，政策可能造成市場巨大波動，但科技創新與成長趨勢卻不受貨幣政策或政府政策的影響。

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