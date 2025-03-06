七檔台股高息ETF 火

美國總統川普當選滿四個月，台股指數下跌1.49%，58檔原型台股ETF表現超過七成打敗大盤，其中有七檔漲幅超過3%，清一色都是高息型ETF，顯示出台股高息型ETF的抗跌跟漲特性。

過去四個月漲幅超過3%者有：群益台灣精選高息（00919）、 群益科技高息成長、富邦臺灣優質高息、永豐優息存股、國泰股利精選30、野村趨勢動能高息及復華台灣科技優息。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高息股的誘因除穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，攻守兼具，適合存股族長期投資。台股總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，中長期表現可期，若盤勢有回檔可採取逢低分批布局。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君分析表示，川普上台後已提高後續市場不確定性，且台股電子相關類股去年漲幅已高，投資人在選擇ETF時，可將產業分散性及選股邏輯納入考量。該ETF上次定審時新增產業權重中，金融與食品工業等相對傳統產業排行靠前，汰換類股多為半導體及電子通路相關類股，更能因應目前川普帶來的不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。