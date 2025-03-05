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ETF定期定額 最吸金

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
2024年定期定額投資股票、ETF人數前五大 圖／經濟日報提供
2024年定期定額投資股票、ETF人數前五大 圖／經濟日報提供

存股已成為國內投資人盛行的投資策略。根據臺灣證券交易所最新統計，2024年定期定額投資ETF、股票金額占比為82%、18%，顯示我國定期定額投資ETF偏好遠高於股票，且高達4.5倍之多，而ETF定期定額人氣冠軍為國泰永續高股息，股票冠軍則為台積電（2330）。

現行投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及ETF，標的由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同的選定標準，但不得包含槓桿及反向ETF。依證交所官網資料顯示，以2024年來看，定期定額ETF及股票的金額比率為82%、18% ，如就人數比率來看，ETF定期定額人數亦遠大於股票定期定額人數，ETF約76%，股票約24%。

進一步看定期定額投資標的，投資人定期定額股票比較偏好權值股及金融股，ETF則偏好市值型ETF及配息型ETF。其中，參與股票定期定額的投資人中，有約四成投資人定期定額投資台積電，而定期定額投資兆豐金、玉山金的投資人亦分別超過一成；另以股票定期定額投資金額而言，有三成的投資金額集中於台積電。

至於參與ETF定期定額的投資人中，投資市值型ETF--元大台灣50以及配息型ETF--國泰永續高股息、元大高股息的投資人均超過三成，其中國泰永續高股息占比達38%，排名第一；以ETF定期定額投資金額而言，元大台灣50、富邦台50、國泰永續高股息、元大高股息等前四大投資標的金額分布較平均。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 定期定額

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