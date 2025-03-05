債券ETF新兵樂 年化配息逾6%搶鋒頭

近期美長天期公債殖利率持續探低，美債ETF買氣升溫，除美公債吸金外，兼具安全與收益的BBB投等債ETF，績效漲幅與配息表現也扶搖直上。去年第4季募集的債券ETF新兵，包括新光BBB投等債20+（00970B）、台新特選IG債10+（00980B）、統一ESG投等債15+（00966B）將於3月首次除息，其中00970B、00980B預估年化配息率皆逾6%，表現搶眼。

ETF財富管理專家分析，BBB級投等債ETF，擁有高殖利、高票息率以及相對較高年化配息率等優勢，近來在市場申購買氣持續熱絡，相較於美國公債，雖同樣為股市避險型資產，但BBB級投等債ETF通常擁有較高的票息率與殖利率優勢，「雙率雙優」表現加持下，對存債族更吸睛。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，近年來台灣投資人偏愛ETF理財，不只瘋存股、更愛配息型債券ETF，尤其近來美國總統川普不斷祭出關稅等高度不確定政策，但川普最終主張都是讓美國再次偉大（MAGA），各國政府及相關企業紛紛加碼美國，透露未來4年美國有機會重返榮耀，產業成長前景並不看淡。

由於上周川普與烏克蘭總統澤倫斯基的會談不歡而散，讓原本市場擔憂美國經濟數據疲弱、川普的關稅戰外，俄烏戰爭遲遲無法明朗化，再度令投資人大感不安，尤其最新川普已兌現對中、加、墨三國關稅開徵，三國同樣以牙還牙，正式敲響全球貿易戰警鐘，預料資金將持續湧入美債等避險資產。

ETF投資達人指出，2025年全球債市儘管詭譎多變，但在川普2.0政策方向下，不妨鎖定具備YMCA（Yield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚焦美國）4大特色的債券ETF，作為2025年債券資產的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。