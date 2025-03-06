新手買0050或00935？網勸都買：穩定跟成長標的兼得

ETF標的眾多，每支ETF的特性也不盡相同，有新手好奇「該買0050或00935？」有人建議「你可以把00935當作進攻型資產，而0050當防守型資產，這樣穩定跟成長都有了」。

一名剛畢業一年的網友在論壇Dcard發文，表示自己過去習慣存定存與購買保險，最近受到0050與006208（富邦台50）相關新聞影響，開始考慮進入股市投資。他擁有每月約2萬元的可投資金額，原本想單押台積電，但爬文後發現ETF可能是更穩健的選擇，目前在0050與00935之間猶豫不決，並向網友請教最佳的配置方式。

該名網友表示，在研究過程中發現，許多人選擇從追蹤台股大盤的ETF（如006208）入手，然而近期0050因應分割與費用率調降，吸引不少投資人轉向。不過，他也注意到0050與006208的台積電持股比例皆接近50%，因此有投資人認為若看好台積電，乾脆直接買個股即可。

此外，他也關注00935這檔科技型ETF，該ETF單一個股最高持股僅30%，且納入企業研發力作為選股條件，與大盤型ETF有不同邏輯，讓他十分感興趣。

這名網友提出了三種投資方案供討論，第一，全數投入00935，看好科技產業與選股邏輯；第二，各配置一半資金，1萬元投資0050、1萬元投資00935，以達到平衡；第三，其他建議，希望有經驗的投資者分享更好的策略。他也詢問ETF投資方式是否應該設定進出場點，還是如多數投資人一般採取「無腦定期定額」策略。

其他人則留言「62%的半導體業，台積電不好其他小夥伴會好喔 ETF是給你分散風險，被妳搞成重壓」、「你需要先了解一下自己的風險偏好，台灣大盤的科技股權重就是這麼多，受到半導體循環影響大，如果你沒想像中的激進，我建議0050就好，如果你其實很保守，或許金融股也是你不錯的選擇」、「小白先以存股為主吧，我個人是只進不出，有閒錢會優先加碼科技股」、「新手建議定期定額，逢低再加碼，我震盪回檔撿了00935好幾次」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。