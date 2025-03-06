台積電變美積電⋯006208還能留？網勸改買這類標的

台積電投入1650億美金赴美投資設廠，引發投資人熱議，有網友擔心台積電變美積電，不只影響台積電本身股價，也會連帶使成分股中有台積電的ETF股價受到波動。有網友好奇「006208還能買嗎？」其他人勸他「乾脆直接買美股」，無奈表示「台股可以放棄了，連台灣自己都放棄自己的底牌」。

台積電赴美設廠引發震撼，不過台股5日止跌反彈，收在22,871.9點，上漲275.02點，漲幅1.21%，成交量3,604.19億元，三大法人賣超158.15億元。台積電（2330）收1,020元，漲幅2%。

一名網友在論壇Dcard發文表示，由於台積電赴美投資的消息可能影響其股價，他好奇「台積電之後可能會變成美積電了，那未來趨勢台積電還會繼續走強嗎？」他近日買進成分股包括台積電的006208，他也不禁憂心「是不是別再壓太多進去呢？」

其他人留言「真的擔心的話開複委託買VT，就不會像現在這樣有單一國家風險」、「都說成美積電了，直接買美股呀，台股可以放棄了，連台灣自己都放棄自己的底牌」、「不相信就不要留」、「擔心就去買美股ETF啊」。

但也有人說「會繼續走強，依我看法，表面看起來台積電投資美國，只是為了應付川普的免關稅，工廠可以慢慢蓋，美國政府也會有補助，他也不用馬上出那麼多資金，1000億只是嚇散戶用的」、「買市值不就是擺著不管他嗎」、「只要你還在台灣，我認為投資台灣還是必須的，但可以做資產配置，台灣我自己股票壓在20%以下，其他目前全灌VT」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。