3檔台股 ETF 抗跌千點逆勢上揚 00919漲幅0.71%居冠

近期受到市場對美國挑起的貿易戰升級擔憂影響，美股持續高檔震盪，台股也難置身事外，統計近6個交易日大盤指數下跌1,133.4點，跌幅4.78%，雖然大盤大跌千點行情，不過仍有抗跌逆勢上揚的台股ETF，統計58檔原型台股ETF中共有3檔期間表現維持正報酬，其中以甫公告配息維持新高、年化配息高達12.11%的00919群益台灣精選高息上漲0.71%漲幅居冠，另外00701與00944也維持正報酬。

台股大盤4日下跌159.37點，以22,596.88點收盤，力守22,500點關卡。統計近6個交易日，大盤從23,730.25點下跌1,133.4點到22,596.88點，跌幅4.78%。

群益投信ETF研究團隊表示，近期台股大跌千點以上是受到川普關稅疑慮、烏俄戰爭收官及輝達法說等影響市場波動。台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易。

群益投信ETF研究團隊建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機，特別是如果能有股息、又有潛在的價差空間可期台股高息ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，預期台股指數短期將持續震盪，傳產表現仍持續優於電子，但短線電子跌深有利於下旬GTC大會帶動反彈行情。隨2025年台灣GDP逐季走升，有利股市表現，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。