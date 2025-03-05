「震來震去」高股息ETF今年有望逆襲績效打敗大盤？股添樂：最近表現都不錯

＊原文發文時間為3月4日

今天台股的頭條，台積電將擴大在美投資的消息發酵了一天，對台積電長期展望是好是壞也眾說紛紜，不過台積電短期肯定是很難樂觀起來。

好一點持平，差一點又要變天上掉下來砸盤的禮物。

反倒是一票高股息ETF，由於成分股多半具備高殖利率保護，也不是科技股，所以最近表現都不錯。

我認為今年，說不定高股息ETF會再次上演擊敗大盤的表現。

附圖為今日高股息ETF整體表現。

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