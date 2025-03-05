野村ETF 00935配息0.6元 3月17日最後買進日

野村臺灣創新科技50 ETF （00935）即將在3月迎來配息，這次預估配發金額為0.6元，這次除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日，配息發放日為2025年4月15日。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股近日創蛇年開紅盤以來次大跌幅，電子指數中長黑貫破季線，根據統計，倘若台積電等電子類股回檔逾5%時進場布局，爾後平均表現不俗。以加權電子類股指數作為觀察指標，在其回撤幅度達5%以上進場投資加權指數，持有60、120個交易日(即約三個月、六個月)的平均表現分別為+4.6%、+8.7%，表現不俗；若聚焦電子類股指數，這段期間平均表現分別達到+6.1%、+11.7%，反彈幅度更可期；若選擇00935 ETF追蹤指數「臺灣創新科技50指數」，其這段期間平均表現則達到+7.3%、+14.0%，顯示創新科技指數廣泛受惠於電子股以外族群的漲勢，恢復潛力更進一步提升。

世界通訊大會MWC在西班牙巴塞隆納舉行，主要邀請各地手機廠商、軟體商、電信業者，無線通訊專家參與，將聚焦最新通訊技術、AI應用、低軌道衛星、機器人、無人機等主題，隨著數位生活全面升級、雲端遊戲、AR/VR設備應用、工業互聯網等、受惠於Wi-Fi 7傳輸速度更快、低延遲、更貼近當前場景需求，滲透率也隨之提升，相關產品需求將大幅增加，加上美國推動的BEAD(網通基建法案)和乾淨網路政策，將大幅提升網通設備需求，台廠供應鏈可望在此趨勢中獨占優勢地位。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，年初DeepSeek的出現一度打亂Data Center的成長步調，市場認為這會打擊到AI的表現。然而DeepSeek所展現的低成本高效率成果是AI科技公司一直以來想達到的目標，在這樣的競爭下，這些大型科技公司並未減少資本支出，甚至更提高資本支出投資在AI以支持新研發，反而將進一步推動AI的成長。在AI浪潮未停歇及各國政府的推波助瀾下，相信AI創新科技相關族群有機會能再創另一波高峰。

林怡君進一步表示，過往經驗顯示短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，尤其對股性較活潑的科技股影響較大，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識，其中走在浪尖上的「創新科技」，可望持續引領股市投資浪潮。因此，當不確定因素逐步落地、投資人信心平復後，長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群，有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。短期而言，輝達在公布財報後緊接著3月17日至21日將舉行的GTC (頂尖人工智慧大會)有望推出新的產品架構，有助激勵市場信心。

張繼文進一步表示，受到關稅、貿易戰的不確定因素影響，今年股市震盪幅度擴大，不排除短線的震幅甚至可能動搖長期投資人的持股信心， 就基本面而言，美國與台灣2025年的企業獲利成長預估為10~15%，股市仍是偏多看待。AI的發展仍在初期階段，美國大型CSP業者持續投入高額資本支出，AI相關需求仍高，是支持大盤在震盪後持續走高的主要動能。無論川普新政府政策如何，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除了半導體等上游硬體產業之外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，特別是中長期欲加碼台股、尤其是AI科技股的投資人，把握回檔的機會，分批進場逢低布局創新科技，以期在盤勢回升時期讓整體投組更具爆發力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。