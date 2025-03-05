台積電（2330）關稅危機暫時解除…就怕川普又開新副本！息大大：往ETF挑00935可買
＊原文發文時間為3月4日
今天台積電最低碰到1000塊，收在1020塊，成功守住千元大關。
不過危機可能還沒結束，按照川普一天開一個關稅新副本的節奏，台積電後面還是有機會再回測一次千元關卡。
然而台積電終究是台股第一大權值，也是台灣最有競爭力的股票。投資股票的方法百百種，但是萬變不離其宗，買的越低賺錢機會就越高。
如果像台積電這種好股票跌下來不敢買，那就往ETF去挑，例如00935就是標準科技市值型ETF。
前3大成分股台積電、聯發科、台達電加起來超過50%。
今天也被台積電帶下來，回到22.1，不過如果你對台灣科技產業有信心，那這個時候的價格已經慢慢開始浮現投資價值了。
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