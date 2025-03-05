該擔心台積電會變美積電？達人「存股只有累積沒有奇蹟」：VT能做到最極致的分散

日前，台積電宣佈擴大投資美國1000億美元，擬增設3座晶圓廠、2座先進封裝廠、1座研發中心。市場普遍負面解讀，認為可能會影響毛利率，最讓市場擔憂的，莫過於核心技術是否外流。對高科技公司而言，技術是最重要的資產，一旦技術外流，整體營運肯定會面臨雪崩式的影響。台積電股價於今年初創下歷史新高之後，已重跌約12%，面臨千元保衛戰，同時拖累台股加權指數跌破半年線。

台積電擴大投資美國究竟會產生什麼影響，很多人擔心就此掏空台灣，造成經濟與股市崩潰，但現在下評論似乎言之過早。張忠謀先生曾說全球化已死，過去的全球分工模式恐怕已成過去式，每個經濟強權無不努力於各自市場組建完整的供應鏈，以降低對他國的依賴。因此，台積電赴各主要經濟體設廠恐怕是趨勢推動，不得不為。

台積電核心技術會外流嗎？文組的版主不敢妄下評論，但就版主粗淺瞭解，半導體產業非常複雜，並不是幾個工程師、幾座晶圓廠就能完整複製核心技術。台積電前資深研發處長梁孟松曾轉戰三星與中芯國際，即便如此，三星與中芯國際的技術始終難以與台積電匹敵，可見要複製半導體產業的技術非常困難。除此之外，台積電的成功，上下游供應鏈同樣至關重要，而台灣有最完整的半導體產業供應鏈，這是台灣的隱形優勢，也是其他國家缺乏的。

一座先進晶圓廠從建造到量產，加上人才培育，需耗時數年，過程充滿變數。也許台灣這邊的技術進一步突破，拉大領先優勢；也許美國建廠規劃修正，核心技術外流可能性降低（也或許根本沒有技術外流的可能，只是我們過度擔憂）。當前的狀況還有很多變數，不用過早下結論。網路上「賣台」、「台積電變美積電」...等情緒性言論充斥，我們做為股市投資人，一定要盡力避免受這些言論影響、盡力避免做出這種武斷的片面結論。

事實上，版主認為，台灣的產業結構過度偏重科技業（尤其是半導體），如果政府能借此機會調整經濟發展政策，扶持其他產業，多頭並進，就不會因為台積電外移而感到憂心忡忡。破而後立，如果台灣能有其他產業因此快速成長，絕對是好事。

台積電產能外移，對台灣必定有影響，但究竟影響多大，很難評估。做為存股投資人，該如何規避這類地緣政治風險？版主的答案千篇一律：分散投資市場。除了台股，分配一些預算投資其他國家就能降低地緣政治風險。美國是無良霸權嗎？版主不予置評，但投資的世界是自由的，既然打不贏對手就直接加入對手，分配預算投資標普五百指數或那斯達克指數，如此則不論美台拉鋸誰獲勝，我們都能分一杯羹。「台股+美股」是基本款，又或者直接投資VT就能做到最極致的分散。

這波短線重挫來的快又猛，原因眾多，台積電投資美國、川普關稅政策、俄烏戰事、經濟衰退疑慮、通膨升溫...等，尤其川普的關稅政策已引起加拿大、墨西哥、中國的反擊，新一波貿易戰似已箭在弦上。但當我們把眼光放在10年後、20年後，當前的紛擾就會顯得微不足道。

版主依舊平靜地維持一週一買，存股沒有奇蹟，只有累積。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。