股市長期趨勢向上…買0050正二賺更大？清流君：榨乾本金的是「震盪盤」

最近矯主開正二韭菜！各位要小心了

槓桿ETF（像是台股0050正二 、TQQQ、SOXL）在網路財經圈像賭命神器，有人翻倍致富，也有人血流成河。問題不在商品有沒有坑，而是多數人根本沒搞懂背後的數學。

槓桿ETF每天會重設部位，報酬直接乘上槓桿倍數？講起來簡單，實際上暗藏殺機。

假設市場連漲兩天各+10%，大盤累積報酬是+21%，正二槓桿ETF卻能漲+44%。但如果連跌兩天各-10%，大盤只跌-19%，槓桿ETF直接崩到-36%。

真正會榨乾本金的，是震盪盤

市場先漲10%再跌10%，大盤幾乎回到原點，槓桿ETF卻直接虧損-4%。連續來回幾次，本金就會被波動率耗損（Volatility Decay）慢慢吃光。

所以答案很簡單：

如果你願意接受波動率耗損的代價，「賭」市場長期向上且低震盪，正二槓桿ETF甚至可能比抱原型指數還賺。 但沒有數學常識 + 鋼鐵心臟，槓桿ETF就是讓你變韭菜，成為財富清零自動提款機。

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