00922市值型ETF配息比高股息還香！適合「懶人投資」宜分批布局

3月多檔ETF上演除息秀，，包含野村台灣新科技 50（00935）、統一台灣高息動能（00939）、中信成長高股息（00934），其中國泰台灣領袖50（00922）日前公布配息資訊，今年首季每股將配發0.63元，單次配息率將近3%，臉書粉專《要不要來點稀飯套餐》po文寫道「還是很棒的」；理財達人股魚也在臉書分享00922的配息資訊，網友紛紛在底下留言，直呼「很讚」、「趁著低價再補進一張」。

有網友說，自己習慣存台積電零股，所以不會再配置台積電比例過高的ETF，00922的台積電只有三成左右，是首選標的，還有不少網友點出，00922因設有30%權重上限，去年績效略遜於傳統市值型ETF，但產業更佳分散，擁有較佳的抗風險能力，不會因為台積電一跌摔得東倒西歪，除了挑選出大市值、獲利佳的公司，還會進一步考量企業的低碳轉型能力，排除台塑四寶，是一檔適合長抱的標的。

市場專家點出，市值型ETF即是買進一籃子大市值公司，台灣經濟發展樂觀，長線來看仍會持續向上，建議投資人不用刻意猜點位，或聽明牌買個股，宜分批買進布局，適合懶人投資。雖然近日爆發台積電宣布將加碼投資1,000億美元，用於美國先進半導體製造，市場擔憂長期下來恐怕會導致人才及技術領先優勢流失，嚇得周二台股收跌159點，市值型ETF大多收跌，正是可以加碼的好時機。

只是市面上多檔市值型ETF要怎麼購買？理財達人認為可以從「配息」下手，掌握資本利得成長的同時，也不錯過息收，觀察市值型ETF過去一年配息金額，並以3/3收盤價計算殖利率，元大台灣50（0050）年化殖利率約1.97%、富邦台50（006208）年化殖利率1.52%、00922年化殖利率約7.57%，有市值也有股息。青菜蘿蔔各有各的好，就看投資人的訴求來選擇，投資的重點在於，要有耐心持續買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。