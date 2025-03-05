國泰台灣領袖50 長抱致勝

川普上任後關稅政策連發，美股歷經震盪，連帶台股也不能倖免，台積電昨（4）日凌晨宣布增加在美投資金額至1,650億美元，掀起市場討論。針對投資方向，國泰投信表示，近期產業快速輪動，投資人選股擇時都不容易，但台股長線仍然看好，建議可定期定額投入市值型ETF如國泰台灣領袖50 （00922），買入一籃子股票，分散個股與時間風險。

00922近日也公告配息金額，將於3月18日除息，最後買進日在3月17日。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏針對近期市場震盪表示，背後原因主要是美國總統川普4日起針對墨、加兩國課稅，對中國則加碼關稅達20%。美國今年1月起消費者信心指數下降，反映的是進入淡季，高關稅又再引發通膨預期，進一步壓抑消費，後續消費力展望應會走弱。

從總經面來看，目前發展仍然在預期之內，後續要關注聯準會降息速度，預估將為美國下半年消費動力點火；類股輪動方面，則可在成長以及價值性的股票上多加著墨，降低資產波動風險。

國泰台灣領袖50 （00922）經理人蘇鼎宇表示，股神巴菲特日前罕見表態關稅壁壘是戰爭行為，恐怕傷害消費者利益，過去一年巴菲特掌舵的波克夏海瑟威公司也持續採取保守策略，雖外界對此看法不一，但無論是看空或是在為公司權力交接做準備，若攤開巴菲特的投資理念，最為人津津樂道的就是投入好的資產「長期持有」，市值型ETF嚴選一籃子大型股，正適合投資人定期定額長抱，透過複利效果累積資產。

至於該怎麼選ETF？蘇鼎宇以00922特性舉例，強調首先要「產業分散」，因在景氣循環之下，類股會輪動，ETF分散配置電子、金融、傳產者較為安全；其次是「個股比重避免過高」，投入ETF的初衷就是要降低個股風險，無論再如何有優勢的公司，都可能面臨地緣政治等不可抗力風險，而受惠趨勢浪潮的好公司，也不會只有最大那一家，配重應該要雨露均霑；最後則是投資「績優大型股」，公司透明度高，成長策略上也相對有優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。