台股高息ETF 抗跌尖兵

近期美股震盪，台股也難置身事外，台積電加碼在美投資讓台股持續下探，不僅今年來轉為負報酬，且短短六個交易日就蒸發超過千點。不過，盤面上仍有逆勢收紅的台股ETF，如群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30和野村趨勢動能高息展現抗跌力。

根據CMoney統計，近六個交易日以來，大盤從23,730點下探至昨（４）日的22,596點，累計下跌1,133點或4.7%，觀察同期間58檔原型台股ETF表現，平均跌幅為2.76%低於大盤，且超過75.8%的標的近期都比大盤抗跌，更有三檔期間表現維持正報酬，依序為群益台灣精選高息0.7%、國泰股利精選30漲0.5%、野村趨勢動能高息0.4%，表現亮眼，另外富邦特選高股息30也有平盤表現。

群益投信表示，近期台股大跌千點以上是受到川普關稅疑慮、烏俄戰爭收官以及輝達法說等影響。台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機，特別是如果能有股息、又有潛在價差空間可期的台股高息ETF。

國泰投信投資長鄭立誠表示，今年以來台股盤勢震盪，許多投資人的心情彷彿洗了一場三溫暖，讓不少人耐心耗盡，紛紛認賠殺出，但長線來看，台股基本面無虞，後續仍有望反彈，拉回反而提供投資人逢低進場的機會，或善用定期定額方式、選擇風險分散的ETF分批布局。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，預期台股指數短期將持續震盪，傳產表現仍持續優於電子，但短線電子跌深有利於下旬GTC大會帶動反彈行情。

隨2025年台灣GDP逐季走升，有利股市表現，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。