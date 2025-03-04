009804跟0050成分股完全一樣、經理費0.15％起算！比009802、009803相對單純

隨著2024年高股息ETF的爆發，市場焦點在2025年轉向市值型ETF。新春後，接連發行了3檔市值型ETF，包括富邦台灣旗艦動能ETF（009802）、保德信台灣市值動能ETF（009803）及聯邦台灣精彩50ETF（009804）。

其中，009802標榜「股價動能」，009803強調「價值品質」等，而009804相對單純，追蹤指數為「富時台灣50權重上限30%」也就是如同0050投資台灣市值前50大公司，成分股與0050完全一樣但有單一持股30%上限，開春後ETF的新兵加入，進一步加深市值型ETF的競爭格局。

此外，老牌元大0050也宣布調降經理費和保管費，並啟動分割程序，預計會使其股價降低至4萬元以下，提供投資人更具吸引力的入手價格。富邦的006208也可能計劃採相應的措施應對市場競爭。

費用率與入手價成為關注焦點

隨著市值型ETF的發行增多，投資者關注的焦點不僅僅在選股條件，還包括基本的費用結構與入手價格。根據聯邦投信的統計，市值型ETF的經理費普遍處於0.45%至0.15%之間，元大台灣50的經理費也從0.15%起算，並隨規模上升逐步下調收費。

009804則採用市場最低的經理費0.15%的起跳級距，並將發行價設為10元，也就是一張只要一萬元，目的是讓更多小資族能輕鬆入手台灣前50大公司的經典投資組合，並提供長期穩定的投資標的。此外，聯邦009804的30%上限設計，有助於發揮風險控制機制，讓投資人能夠更加均衡地配置資產，實現更穩健的長期投資布局。

以下為近期市值型ETF的管理費與保管費比較

資料來源：CMoney

隨著2025年市值型ETF競爭的加劇，投資者需密切關注費用結構、入場價格及風險控制等因素。對於長期投資人來說，選擇適合的ETF將是未來投資成功的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。