川普亂流下台積電陷千元保衛戰 00922經理人給三秘訣挑市值型ETF

川普上任後關稅政策連發，加上近期美國製造業採購經理指數（PMI）、成屋銷售數據等不如預期，導致美股歷經震盪，連帶台股也不能倖免，台積電（2330）4日凌晨宣布增加在美投資金額至1,650億美元，掀起市場討論。

針對投資方向，國泰投信表示，近期產業快速輪動，消息面利空頻傳，投資人選股、擇時都不容易，但台股長線而言仍然看好，建議可透過定期定額投入市值型ETF如國泰台灣領袖50 （00922），買入一籃子股票，分散個股與時間風險，而00922近日也公告配息金額，將於3月18日除息，提醒最後買進日在3月17日。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏針對近期市場震盪，表示背後原因主要是美國總統川普4日起針對墨西哥、加拿大兩國課稅，對中國大陸則加碼關稅達20%。美國自去年第4季至今年首季皆是傳統消費旺季，今年1月起消費者信心指數下降，反映的即是進入淡季，而高關稅引發通膨預期，則進一步壓抑消費，因此消費力的後續展望應會走弱。

王誠宏說明，從總體經濟面來看，目前發展仍然在預期之內，後續仍要關注聯準會啟動降息的速度，預估將為美國下半年消費動力點火，依照目前聯準會點陣圖顯示，今年6月及9月仍然有機會降息，上半年建議以區間操作為主；類股輪動方面，則可在成長以及價值性的股票上多加著墨，降低資產波動風險，不易隨盤勢起伏而驚慌失措。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，股神巴菲特日前罕見表態關稅壁壘是戰爭行為，恐怕傷害消費者利益，而過去一年巴菲特掌舵的波克夏海瑟威公司也持續採取保守策略，雖外界對此看法不一，部分觀點認為看空，但也有人認為是為公司權力交接做準備，但無論是哪一種，若攤開巴菲特的投資理念，最為人津津樂道的就是投入好的資產「長期持有」，市值型ETF嚴選一籃子大型股，正適合投資人定期定額長抱，透過複利效果累積資產。

至於該怎麼選ETF？蘇鼎宇以00922的特性來舉例，強調首先要「產業分散」，因為在景氣循環之下，類股會輪動，ETF分散配置電子、金融、傳產者較為安全；其次是「個股比重避免過高」，投入ETF的初衷就是要降低個股風險，無論再如何有優勢的公司，都可能面臨地緣政治等不可抗力風險，而受惠趨勢浪潮的好公司，也不會只有最大那一家，配重應該要雨露均霑；最後則是投資「績優大型股」，公司透明度高，成長策略上也相對有優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。