00945B配息期前公告 每受益權單位數預計配發0.102元

凱基投信4日公布，凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）第九次配息期前公告，每受益權單位數預計配發0.102元，較上一個月配息金額0.1元略微增加，除息交易日訂在3月18日，有意參加除息者最後買進日為3月17日，預計於4月15日發放配息。

同樣於3月18日進行除息的凱基投信債券ETF家族成員，還有凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（00777B）預計配發0.150元、凱基20年期以上美元金融債券ETF基金（00778B）預計配發0.148元、凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金（00840B）預計配發0.135元、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金（00890B）預計配發0.155元、凱基25年期以上美國公債ETF基金（00779B）預計配發0.280元。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，美國上周公布的1月PCE數據符合市場預期，進一步細看個人消費支出數字較12月月減0.2%，市場預期月增0.2%；個人所得月增0.9%，市場則預期月增0.4%，從公布的數據觀察，所得增加卻沒有同步帶動個人消費支出增加，推估背後原因在於關稅大戰或多或少影響市場情緒，消費者擔心關稅大戰與通膨帶來的後續影響，致使消費意願滑落，反映在消費指數上，才會呈現出與所得不同調的情形，顯示市場對於關稅與通膨議題，仍需時間消化。

上周五美股主要指數終場由黑翻紅，若拉長時間觀察一整個禮拜，美股呈現一天漲一天跌的震盪格局，風險性資產劇烈波動，致使市場資金持續流向債券市場趨避，市場避險情緒使美國十年期公債殖利率些微向下，目前在4.0%~4.5%區間震盪。在川普政府持續大打關稅戰，各國政府反制、談判戲碼也陸續上演的情況下，關稅效應恐怕還會發酵一段時間。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，雖然關稅戰的影響沒那麼快落幕，不過不論就去年第四季美國企業財報成績，或是個人所得結果優於市場預期，都可以看出美國經濟動能持續穩健向上，預估今明兩年美國企業違約率可望維持在1.25%與2.0%的歷史低檔，低於美國非投資等級債券長期平均違約率的3%。

在美國企業資產負債表良好、不良資產規模較小的情況下，凱基美國非投等債ETF研究團隊建議，債券投資可以適度向下放寬信評標準，以放大票息收入機會；並降低存續天期，使利率風險可控。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。