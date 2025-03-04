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00915 公布3月預估配息0.5元 3月19日除息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（00915）3月配發金額出爐，每受益權單位數預計配發0.5元，除息日訂3月19日，計畫參與除息的投資人，最後買進日為3月18日，股息預計4月15日配發。

3月配息為00915掛牌上市以來的第九次配息，2024年全年配息金額達3.01元；總計自2022年8月9日掛牌上市以來已累積配發4.7元，若加計本次預計配發的0.5元，則上市以來總計配發5.2元。

00915研究團隊表示，台股因去年股價上漲，整體平均股利率降到約3%，因此高股息ETF的股利收入也隨市場變動下降。本季配息根據股利收入及資本利得調降配息，以確保穩健透明，保障投資人的長期利益。

00915研究團隊認為，股票投資真正的重點在於追求總報酬，也就是創造股息與股價的成長機會，若僅有單一方是不具長遠競爭力的，容易落入賺了股息卻賠了價差的投資痛點，以00915來說，2022年8月掛牌上市以來已歷經2023、2024兩個完整年度，皆已繳出不俗的含息總報酬表現，以具體成績證明正確的機制才是長期實現對投資人承諾的正確作為。

展望2025年， 00915研究團隊指出，受企業獲利增速放緩影響，台股未來12個月的現金股息殖利率落在2.9~3%之間，成分股配發股利收入的水準預期將受影響；追求現金流規劃的投資人，建議回歸投資的本質，也就是把股票當股票買、債券當債券買，股票型商品除了現金股息殖利率，追求潛在資本利得亦重要關鍵，今年以來台股風格轉換、波動加劇，且大型市值股領跌大盤，與去年下半年呈現截然不同的市況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 ETF 季配息

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