爸提前解定存100萬贈女兒！她煩惱ETF配置…3投資方案比一比

近期一名網友在Dcard分享其父親突解約定存，並將100萬元轉入其帳戶引發廣泛討論。原po表示，這筆資金原本是父親計畫未來贈與的財產，如今提前給她管理，並希望她能妥善運用在投資上。由於這筆「意外之財」的到來，原po開始思考如何進行資金配置，並向網友徵求建議。

原po父親因認為目前銀行定存利率過低，選擇提前解約並將資金交由小孩運用。原po也透露，本身目前月薪約為5萬元，每月固定投入15,000元於大盤ETF富邦台50（代號006208）。

由於過去資金有限，她選擇單一ETF作為投資標的。然而，隨著這筆百萬資金的到來，她開始考慮是否應該調整投資策略。她進一步列出3大投資配置方案，並向網友徵求建議：

1. 單筆投入006208 該方案主張將整筆資金投入其熟悉的006208，並採取長期持有策略，此方式簡單直接，但可能缺乏分散風險的效果。 2. 單筆或分批投入00662（富邦NASDAQ） 原po表示，納斯達克指數包含美國科技巨頭公司，具備高成長潛力，她計畫將資金分為四份，每季投入一次，以降低進場時機的風險。 3. 台股與美股ETF混合配置（006208與00662比例3:7） 此方案考量到已經持有006208，因此希望將更多比例分配至美股ETF，以增加全球市場的多元化佈局。

文章一出，底下有網友留言表示，「果然是別人家的爸爸，完全跟我無緣」、「看完這篇，唯一感想就是別生小孩，輸在起跑點真的沒救」、「天呀，我也會噴飯，我只能靠自己存第一桶金」、「這篇重點不是投資，你有這個爸爸就是最好的理財」。

其他人則指出，「推第2方案，全丟00662，既然本身就有在買006208就繼續維持，閒錢100萬買00662 all in進去直接不管」、「建議不要都集中在台股，買美股市值型VTI、IVV、VOO、QQQ，或全球市值型VT，分散資產配置可能會好一些」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。