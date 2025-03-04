買進策略「低點大膽」！小車：成長部位累積00916和009246、核心00878定期定額買進

＊原文發文時間為2月28日

我的存股故事65：我最近的買進策略

台美股大盤屢創新高，最近又因川普變數產生震盪，不少朋友私訊小車詢問最近在買什麼標的呢？

高點保守，低點大膽

先說結論，我的標的買進原則是「高點保守，低點大膽」，大盤高點時分批買進產業分布較均衡的市值型與高股息ETF，如006208、00916、00878、00919；若遇股市反轉，下跌至大眾開始恐慌時（如：國安基金進場、景氣燈號藍燈），才會考慮再加碼集中科技業的標的，如：00757與台積電。

由於台股佔小車投資的絕大部位，因此我現在反而較常買進美股ETF，若是剛開始累積股票的朋友，可從台股先買起喔！

美股ETF挑選的心路歷程

我曾在第二本書《給存股族的ETF實驗筆記》提到自2021年5月開始買進00757（統一FANG+)後，抱到當年11月54元創新高，後來價格便一路狂瀉至2022年11月的31.99元。雖然下跌的過程仍陸續加碼零股，但持有世界頂尖科技公司的過程比想像中難熬，直至2023年5月市價才真正超過我的持有均價，結束將近2年的套房人生。

當然，以現在的價格（約103元）回首當初的起伏，即便54元的高點也是如今的5折大特價，我也因為持續緊抱持股而獲得了超額報酬。不過當年膽戰心驚的記憶猶存，之後我也改買產業分布較均衡的00916（國泰全球品牌50）。縱使報酬率只有00757的一半，但較和緩的跌幅可以讓我少一點驚嚇。

這一年來，我將00916 （國泰全球品牌50）、00646（元大S&P500)放在清單裡一起觀察，除了00916，也買進一些00646零股做比較。

在持有一段時間後，發現下跌時00646跌幅較00916小，但上漲時00916漲幅也比00646大。00646是追蹤美股S&P500指數，風險相對00916更分散，不過報酬率略為遜色，考量之後覺得自己可以承擔00916的風險，於是便賣出00646，專心存00916。

直至最近觀察到一檔00924（復華S&P500成長），它是以S&P500為母群體，再挑出約200支具成長性的成分股，其產業類型比00916多了一類「醫療保健」。雖然多了這類產業我並不喜歡，因為醫療股容易因炒作而價格起伏較大，不過挑選ETF還是要客觀一點，觀察報酬率。

00916 上市時間為2022年9月16日，00924上市時間為2023年4月16日，兩檔發行價同為15元。以2025年2月27日收盤價來看，00916為25.52元，00924為25.24元，同樣處於美股上漲期的背景下，晚了七個月上市的00924價格已經快追上00916，可見00924報酬率優於00916。

不過高報酬的背後，價格震盪相對也較大，舉過去三個跌幅較大的交易日為例：

2025.02.24

00916跌幅0.91%

00924跌幅1.57%

（補充：00646跌幅1.19%，00757跌幅2.2%）

2024.12.10

00916跌幅0.42%

00924跌幅0.78%

（補充： 00646跌幅0.8%，00757跌幅0.73%）

2024.09.30

00916跌幅0.47%

00924 跌幅1.21%

（補充： 00646跌幅0.61%，00757跌幅1.14%）

由以上數據可見00924的跌幅幾乎是00916的兩倍，有時甚至還超過00757。不過同樣是美股為主、產業分散的類市值型ETF而言，00924後來居上的漲勢確實吸引了我的注意力。

目前成長部位會一起累積 00916、00924，再持續觀察兩者績效，至於核心部位則維持台股 00878定期定額買進。

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