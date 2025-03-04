快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

買進策略「低點大膽」！小車：成長部位累積00916和009246、核心00878定期定額買進

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
股市示意。圖／聯合報系資料照片
股市示意。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為2月28日

我的存股故事65：我最近的買進策略

台美股大盤屢創新高，最近又因川普變數產生震盪，不少朋友私訊小車詢問最近在買什麼標的呢？

高點保守，低點大膽

先說結論，我的標的買進原則是「高點保守，低點大膽」，大盤高點時分批買進產業分布較均衡的市值型與高股息ETF，如006208、00916、00878、00919；若遇股市反轉，下跌至大眾開始恐慌時（如：國安基金進場、景氣燈號藍燈），才會考慮再加碼集中科技業的標的，如：00757與台積電。

由於台股佔小車投資的絕大部位，因此我現在反而較常買進美股ETF，若是剛開始累積股票的朋友，可從台股先買起喔！

美股ETF挑選的心路歷程

我曾在第二本書《給存股族的ETF實驗筆記》提到自2021年5月開始買進00757（統一FANG+)後，抱到當年11月54元創新高，後來價格便一路狂瀉至2022年11月的31.99元。雖然下跌的過程仍陸續加碼零股，但持有世界頂尖科技公司的過程比想像中難熬，直至2023年5月市價才真正超過我的持有均價，結束將近2年的套房人生。

當然，以現在的價格（約103元）回首當初的起伏，即便54元的高點也是如今的5折大特價，我也因為持續緊抱持股而獲得了超額報酬。不過當年膽戰心驚的記憶猶存，之後我也改買產業分布較均衡的00916（國泰全球品牌50）。縱使報酬率只有00757的一半，但較和緩的跌幅可以讓我少一點驚嚇。

這一年來，我將00916 （國泰全球品牌50）、00646（元大S&P500)放在清單裡一起觀察，除了00916，也買進一些00646零股做比較。

在持有一段時間後，發現下跌時00646跌幅較00916小，但上漲時00916漲幅也比00646大。00646是追蹤美股S&P500指數，風險相對00916更分散，不過報酬率略為遜色，考量之後覺得自己可以承擔00916的風險，於是便賣出00646，專心存00916。

直至最近觀察到一檔00924（復華S&P500成長），它是以S&P500為母群體，再挑出約200支具成長性的成分股，其產業類型比00916多了一類「醫療保健」。雖然多了這類產業我並不喜歡，因為醫療股容易因炒作而價格起伏較大，不過挑選ETF還是要客觀一點，觀察報酬率。

00916 上市時間為2022年9月16日，00924上市時間為2023年4月16日，兩檔發行價同為15元。以2025年2月27日收盤價來看，00916為25.52元，00924為25.24元，同樣處於美股上漲期的背景下，晚了七個月上市的00924價格已經快追上00916，可見00924報酬率優於00916。

不過高報酬的背後，價格震盪相對也較大，舉過去三個跌幅較大的交易日為例：

2025.02.24

00916跌幅0.91%
00924跌幅1.57%
（補充：00646跌幅1.19%，00757跌幅2.2%）

2024.12.10

00916跌幅0.42%
00924跌幅0.78%
（補充： 00646跌幅0.8%，00757跌幅0.73%）

2024.09.30

00916跌幅0.47%
00924 跌幅1.21%
（補充： 00646跌幅0.61%，00757跌幅1.14%）

由以上數據可見00924的跌幅幾乎是00916的兩倍，有時甚至還超過00757。不過同樣是美股為主、產業分散的類市值型ETF而言，00924後來居上的漲勢確實吸引了我的注意力。

目前成長部位會一起累積 00916、00924，再持續觀察兩者績效，至於核心部位則維持台股 00878定期定額買進。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00878國泰永續高股息 00916國泰全球品牌50 00924復華美國標普500成長ETF

延伸閱讀

00919有150張預估本季領10.8萬元配息！阿愷：領息持股成本降至22元

台積電（2330）加碼投資美國為何會回檔？邏輯投資：川普說台灣出事美國晶片將獲很大影響力

00919本季配0.72元…除00878外之後會多買點它！存股哥：因為股息實在太香了

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

相關新聞

買進策略「低點大膽」！小車：成長部位累積00916和009246、核心00878定期定額買進

先說結論，我的標的買進原則是「高點保守，低點大膽」，大盤高點時分批買進產業分布較均衡的市值型與高股息ETF，如006208、00916、00878、00919；若遇股市反轉，下跌至大眾開始恐慌時（如：國安基金進場、景氣燈號藍燈），才會考慮再加碼集中科技業的標的，如：00757與台積電。

00959B關稅與通膨之下的避難所！避險外還能參與市場長期資金需求成長趨勢

00959B經理人郭勁甫表示，三月初美烏對談在不愉快地氣氛下落幕，再度提高地緣政治的風險。在全球市場充滿變數的情況下，美元資產仍是國際資金的避風港之一。

00687B、00679B買美債「當保險」發揮作用！專家：台美股雙殺漲幅勝大盤

台股大盤已經下跌快要4%之多，但長天期債券卻不跌反漲了快5%，究竟市場有了甚麼變化？債券還能繼續漲下去嗎？

爸提前解定存100萬贈女兒！她煩惱ETF配置…3投資方案比一比

近期一名網友分享其父親突解約定存，並將100萬元轉入其帳戶引發廣泛討論。原po表示，這筆資金原本是父親計畫…

00919預估配發金額0.72元 維持新高

根據統計，截至3月3日，共有15檔台股ETF公布將在3月除息，以3月3日收盤價來計算預估年化配息率，其中包括群益台灣精選...

搶先看！3月除息台股ETF 00919年化配息率12.11%最高

根據CMONEY最新統計資料顯示，截至3月3日，共有15檔台股ETF公布將在3月除息，以3月3日收盤價來計算預估年化配息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。