00687B、00679B買美債「當保險」發揮作用！專家：台美股雙殺漲幅勝大盤

近期台股殺聲隆隆，許多投資人都在思考到底2025年還能配置資金在什麼資產上，而從富豪戶資產配置版圖來看，據金管會2025年1月底統計，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,446億元中，配置存款占比僅剩45.9%的逾兩年半新低，富豪悶的資金瘋抱債券、結構型商品甚至是保單。

然而過去被棄之如敝屣的債券，如今卻成為富豪爭相買入的資產，從年初至今台股大盤已經下跌快要4%之多，但長天期債券卻不跌反漲了快5%，究竟市場有了甚麼變化？債券還能繼續漲下去嗎？

前日，美國經濟諮商會公布2月消費者信心指數，美股與台股又再次下挫，由於該信心指數已經連續第3個月下跌，由1月的105.3跌至98.3，是去年6月以來最低，並且是三年半以來最大跌幅，差過市場預期，也引起了市場對於經濟衰退的擔憂。

而發布該數據的美國經濟諮商會稱，受訪人士提到貿易和關稅的次數大幅增加，回應中充斥對今屆政府及其政策的評論，進一步表明美國民眾愈來愈擔心美國總統川普的政策，對經濟可能產生負面影響。

調查委員也直接點破，川普的關稅政策正在佔據人們對未來消費前景的重心，大家都很擔心接下來關稅會影響到他們自己的消費能力。

而且禍不單行，美國禽流感導致蛋荒的問題似乎尚未受到很好的控制，反而還更嚴重，現在在美國超市一打雞蛋的價格來到7-8美元左右，而今年一月雞蛋價格是4.95美元左右，這還是高於去年96%的水準。

也就是在這種小小的食品價格但又跟生活密不可分的地方，加上媒體渲染更加重消費者對未來消費前景的看淡與悲觀，才會讓我們看到這麼明顯的消費者信心指數下降，進而衝擊市場信心。

通膨未復燃 人民消費動力下降

資料來源：財經M平方

消費者信心數據之後，最重要的數據1月 PCE出爐：

美 1月 PCE年增率從 2.6%降至 2.5% PCE月增率維持在 0.3% 核心 PCE年增率從 2.9%降至 2.6% 核心 PCE月增率同樣是 0.3%

簡單來說，PCE的數據完全符合市場預期，也暫時打消了市場擔憂通膨復燃的可能，但剃除服務業與住房的超級核心 PCE年增率已經回落到 3.09%，意味著美消費者支出確實在不斷放緩。

資料來源：ZEROBEDGE

尤其在消費者的支出與收入上，我們可以從上圖看到：

消費者在 1月的收入月增率飆升 0.9%，遠高於預期 0.4%，而支出月增率則是在 0.2%，符合市場預期，所以該狀況也讓美國人的儲蓄率明顯從低點回升。

但奇怪的是，美國人收入增加，儲蓄率卻在上升，這點才是讓市場最為擔憂的事情，美國的消費者不斷的消費一直是推動經濟的重要關鍵，假如美國人開始存錢，並選擇持續減少支出，這對於美國經濟來說才是嚴重的轉弱訊號。

衰退預期爆棚 債券成最佳避風港

在企業與消費者對未來的看法都變得悲觀，市場的大資金才會將資金配置於債券等具有避險作用的產品上。

而投資人要小心的是，本周是每個月的超級就業數據週，非農就業報告與失業率都將來襲，若美國就業數據進一步走軟，都可能再次衝擊市場情緒，並使得債券繼續大漲，投資人可以藉由降低槓桿與配置部分長天期國債來對沖衰退風險，留意全球股市變化，保持彈性最重要。

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