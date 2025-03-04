00919預估配發金額0.72元 維持新高

根據統計，截至3月3日，共有15檔台股ETF公布將在3月除息，以3月3日收盤價來計算預估年化配息率，其中包括群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等預估年化配息率都在10%以上。

市場法人指出，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元維持新高，為連續8季年化配息率衝破10%，統計106.9萬個投資人可同步受惠。00919本次除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日，配息發放日為2025年4月15日。

進一步觀察這15檔將除息的台股ETF，以月配型產品占多數，共計有8檔，有4檔季配、2檔半年配與1檔雙月配，在產品類型上劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型12檔居多，不過以預估年化配息率來看，4檔季配型的高息ETF表現相對佳，都有10%以上。

ETF理財達人表示，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，雖然台股高息ETF今年來吹起降息風，不過00919第8次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元、0.72元、0.72元。

展望台股後市，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。