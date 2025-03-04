00919年化配息率12.11％…3月除息台股ETF中最高！連續8季衝破10％

根據CMONEY最新統計資料顯示，截至3月3日，共有15檔台股ETF公布將在3月份除息，以3月3日收盤價來計算預估年化配息率，其中股票代號00919群益台灣精選高息ETF第8次配息預估年化配息率12.11%最高，其次00918、00713也都有10%以上的好表現。

市場法人指出，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元維持新高，為連續8季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計1069373位投資人可望同步受惠。00919本次除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日，配息發放日為2025年4月15日。

進一步觀察，這15檔將除息的台股ETF，以月配型產品佔多數，共計有8檔，有4檔季配、2檔半年配與1檔雙月配，在產品類型上劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型12檔居多，不過以預估年化配息率來看，4檔季配型的高息ETF表現相對佳，都有10%以上，00919年化配息率還是穩居寶座。

ETF理財達人表示，近期台股大盤震盪，近一周跌千點，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的，雖然台股高息ETF今年來吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，以00919為例，00919第8次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。

市場法人表示，像00919這樣維持配息金額新高，就值得投資人多關注。00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。每年12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

展望台股後市，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。