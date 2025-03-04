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美債價格再度攀升…之前跌是因為關稅漲也是？辣媽：重點是做好股債配置

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
股市示意圖。曾學仁／攝影
股市示意圖。曾學仁／攝影

美債價格再度攀升

美國供應管理協會(ISM)昨天（3月3日）發布2月份製造業採購經理人指數（PMI），從1月的50.9微降至50.3，僅略高於50的榮枯線，表明製造業增長趨緩。

從採購經理人指數的細項中看細節：

新訂單指數：從1月的55.1大幅下降至48.6，跌入收縮區間，代表未來需求可能減弱。

價格指數：從1月的54.9%上升至62.4%，達到33個月以來的新高，反映製造商成本壓力增加，通膨風險上升。

川普關稅計劃在本週再次成為焦點，對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%關稅預計將於週二生效。川普週一確認這些關稅即將實施，打擊了投資人對於最後一刻達成協議、避免對主要貿易夥伴全面徵稅的希望。

美國各大股票指數應聲大跌，而債券就在市場擔憂未來景氣變差的狀況下，殖利率下跌，債券價格上升。

市場氛圍變得很快，年初大家都認為今年景氣一片看好，債市應該沒什麼表現機會，短短一個月內，就推翻了之前的看法。

特別是關稅的部份，一開始說要課徵關稅，投資人因擔心通膨而促使債券殖利率上升，債券價格下跌。但現在關稅實行反而造成市場更擔心經濟衰退，債券價格因此被推升。都是『關稅議題』，債市卻有不同的反應。

看似很弔詭，但細究就可以看出為什麼。

未來走勢會怎麼改變呢？我相信連交易員，聯準會官員也都無法預測，身為投資人的我們，就繼續觀察最新經濟指標、最新市場動態、然後做好股債配置！才能在中長期（3-5年，甚至更久）讓你的資產持續穩健的增加！

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 川普 通膨 關稅

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