00919有150張預估本季領10.8萬元配息！阿愷：領息持股成本降至22元
群益投信公布了00919本季的配息，這次配息又維持0.72元，為連續8季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄。
在高股息都調降的情況，還能維持配息真的不容易，恭喜持有00919的所有朋朋們！
目前一半的持股都是ETF，對我來說，ETF能讓我輕鬆獲利，因為它本身具備汰弱留強的機制，不需要我每天盯盤。而且也不是每個人都有足夠的時間或能力去深入研究每檔ETF。
阿愷目前持有150張00919
預估可以領：108,000
加上之前領取的配息，我已經從00919領回了22萬元，這使得我的持股成本降至22元。對我而言，透過領息降低成本是一個讓我能夠長期持有、且不輕易賣出的方式之一。
00919 Q1配息資訊
每股配息：0.72元
每張可以獲得720元股息
3/3收盤價：23.79
預估年化配息率大約12%
除息日：3/18
最終買進日：3/17
有要參與除息的朋友要注意！
◎本文內容已獲阿愷存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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