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00919配0.72元…帳上還是虧怎辦？小車：前三年損益時紅時綠很正常

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

00919配 0.72元（2025年Q1)

03/18除息，04/15發錢

Q1配0.72元，粗估全年配2.88元

今（3）日收盤價為23.79元，

年殖利率2.88 ÷ 23.79 ×100% ≒12.1%

水庫尚算豐沛

00919能維持和上一期相同的配息水平，實屬不易。查詢00919最新2月27日收益平準金（現金股利、利息收入、收益平準金）剩1元，資本損益平準金（包括已實現與未實現資本的損益）剩7.91元，合計8.91元。扣除本次配息0.72元，還剩8.19元。

但這8.19元並非完全可配發的金額，其中包含了「未實現獲利」，未來若遇價格下跌，可配金額就會被壓縮，投信配息有可能轉趨保守，不過目前看來這檔可配水庫尚算豐沛。

持有心態

之前在國際書展演講時，有粉絲朋友分享自己00919的持有均價約24點多元，持有一陣子帳面上未實現損益一直是負的，讓她有些擔心。在小車分享自己的持有均價是25.15元後，她似乎得到一些安慰。

其實不論是存金融股或高股息ETF，這類領息標的價格十分牛皮，填息速度緩慢，買進前三年帳上未實現損益時紅時綠很正常。

若還是擔心，不妨將這檔領過的息加總起來，與未實現損失相比，如果領回的息已經超過未實現損失的金額，代表實際上損失已經抵消了，之後領的部分已經是賺的。

以小車自身經驗為例，自2024年3月1日開始買進00919，在領完第四次季配時，累積領息金額便已超越未實現損失。均價比我低的朋友，應該可以更快超過。

當然，未實現損失的金額也是浮動的，可能越來越少，也可能越來越多。不過隨著我們領息的次數越多，累積領到的金額越大，便能越遠離未實現損失的金額。

僅限於配息填息「表現穩定」的高股息ETF

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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