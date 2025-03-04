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債券ETF受益人數周減2萬 群益00953B逆勢周增近3千人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
最新一周受益人增加前十的債券 ETF。(資料來源：CMoney)
最新一周受益人增加前十的債券 ETF。(資料來源：CMoney)

根據集保中心公布的2月27日最新一周債券ETF受益人統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周受益人增加僅15檔，整體減少20,263人，整體人數來到2,086,468人，2025年來呈現負成長減少15,226人。觀察本周受益人增加最多的前十檔，其中，群益優選非投等債ETF（00953B）周增加2,995人最多，逆勢奪得本周債券ETF人氣王。

據了解，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，次次填息，讓受益人息利雙收。00953B最新一次預計每股配發0.07元，將在3月6日進行配息，最後買進日為3月5日。法人表示，由於聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，進而影響債券投資人的進場意願，不過，非投等債的基本面展望持穩，配息率也高於其他債券，因此還是相對較吸引投資人。

群益投信ETF研究團隊表示，在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力之非投等債可多留意，從景氣面來看，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，故景氣放緩但衰退風險仍可控，非投等債存續期間短，受利率影響程度低。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成分券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，近期美國非投資級債需求端仍熱絡，截至2月19日當周，美國非投資級債淨流入10億美金，連續七周淨流入，顯示在技術面供給有限以及高殖利率吸引力下，非投等債仍持續受到資金青睞。布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。目前非投資等級債市場基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現，此外，在預估第1季整體財報持堅及景氣仍具韌性的情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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