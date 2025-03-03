川普關稅人耍大刀 嚇到全球ETF資金大搬風

美國總統川普揮動關稅大刀，連帶牽動全球投資市場資金大挪移。就資金流向看，近周整體股票型ETF仍獲462.19億美元資金淨流入，主要為美國獲淨流入318.74億美元，歐洲、日本、拉美、東歐分別獲26.87億、11.15億、1.29億與0.66億美元資金淨流入，但亞洲與大陸市場分別遭淨流出32.62億與32.47億美元資金。

依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為保健、通訊、公用事業；淨流出金額最高的產業為科技，其次為金融、非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周諸多重大事件及會議登場，將持續影響全球政經情勢發展，關注美國川普國會演說、大陸兩會及美歐俄烏領導人針對俄烏停火談判進行斡旋。此外，美國總統川普上任後開啟關稅戰，其中對加拿大及墨西哥25%關稅預計3月4日生效，商務部長魯特尼克3月2日接受媒體訪問時表示實際關稅可能低於25%，川普也揚言將對大陸再加徵10%關稅、對歐洲課徵25%關稅，須關注關稅是否如期實施及生效的期間，若僅為暫時性關稅，對經濟的實質影響應屬可控，若為永久性關稅、引發各國報復並導致美國平均關稅稅率大幅提高至10%以上，增添美國經濟放緩風險。

值此關稅不確定性籠罩、消息面牽動市場大幅擺盪的時刻，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期，股市策略建議已進場者以靜制動、空手者耐心分批布局，看好創新科技、科技及印度股市基本面無虞，短線修正視為估值偏高後的良性調整，可趁近期回檔期間大額定期定額累積部位，積極者可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的(歐股、東歐及新興市場)操作機會。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，政策動向、股市評價面、經濟數據與地緣政治等各項變數都將使市場波動偏高，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合將有助於抵禦市場波動，其中高股利股因為有股利作緩衝更能降低波動影響。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，面對川普關稅，美國通膨存在不確定性，聯準會可能保持停看聽基調，但當前美國經濟仍持穩，有助支撐美股企業獲利，投資人應關注超大規模企業的資本支出趨勢和獲利前景，藉此了解企業將如何應對這些效率進步，最終，透過創新來降低創建AI的成本，將使AI產業進入一個變革性成長的新階段，將重點轉向模型應用，而這正是AI改變我們經濟的漫長旅程的一部分。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。