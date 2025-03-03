市場不確定因素增 台股與債券ETF受益人數同減

美國總統川普宣布如期對加拿大、墨西哥加徵關稅，且有意對歐盟祭出關稅戰，市場避險情緒再次升溫，美股於台股228連假前夕重挫，然而在此之前，投資人上周仍看好美股後市抱持樂觀，低接買盤湧現。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，海外ETF受益人數周增逾4.2萬人，其中以追蹤那斯達克100指數及追蹤標普500指數的海外ETF最受青睞，受益人數增量排行榜前十名的海外ETF，增量都在千人以上。

在台股ETF方面，受市場不確定因素增加及連假效應影響，投資人觀望情緒濃厚，上周受益人數減少逾三千人；而債券ETF則受市場波動加劇，長天期債券殖利率下滑，引發短線投資人獲利了結賣壓，導致上周受益人數減少超過2萬人，但短天期公債ETF、非投等債ETF受益人數卻逆勢上揚，也反映出投資人偏好的兩極化現象。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，上周市場籠罩川普政策不確定的憂慮，加上關稅戰可能擴大、美烏談判破局等因素影響，美股四大指數重挫，雖然上周五略有反彈，但台股3日隨即引發補跌效應。此外，台股指標台積電（2330）目前仍面臨川普施壓先進製程赴美生產，以及CoWoS擴產進度下修雜音，3日股價面臨千元保衛戰；然而，低基期且受惠美國乾淨網路政策的網通族群成撐盤要角，顯示資金仍處輪動態勢，雖須謹慎看待後市，但無須悲觀。

根據OECD預測，2024年全球經濟成長3.2%、2025年和2026年分別成長3.3%，顯示通膨降低、就業成長，2025年總體經濟環境有望優於2024年，消費力道也有望提升，包含手機、筆電、伺服器等低基期的消費性電子可望進一步成長，台灣電子業基本面依舊有撐。另外，若烏俄停戰，投資人可關注烏俄戰後基建相關、以及獲利展望佳的傳產類股，透過半導體ETF以及布局產業相對廣的高股息ETF，掌握資金輪動下的投資機會。

海外ETF方面，以美股相關的主題型ETF更為吸引投資人目光。觀察上周受益人數成長最多的海外ETF，前十名清一色都是美國主題ETF，包含以追蹤那斯達克100指數及追蹤標普500指數為主的市值型ETF，以及以加密貨幣或美股科技巨頭、低軌衛星為投資標的的主題型ETF，都受到投資人青睞，顯示川普執政下，投資人依舊看好美股能領跑全球資本市場。

不過，今年以來國際股市中表現較好的市場，其實是陸港股市。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，一年一度的大陸全國兩會（人大、政協）本月4日起在北京登場。多家機構分析，今年全國兩會將以「穩增長」為重點，強調加碼宏觀政策支持、全方位擴大國內需求等重要任務。另在中美科技競爭背景下，AI等高科技產業政策也是關注重點。在中國大陸政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，仍是陸港股未來的投資主軸，陸港股ETF可逢回布局。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國上周公布最新個人消費支出（PCE）物價指數合乎市場預期，雖緩解通膨進一步擴增疑慮，但川普政策不確定性仍引發金融市場動盪，美國10年期公債殖利率跌破4.3%，創去年10月中以來新低。另觀察美國2月以來初次申請失業金人數增加有限，研判聯邦政府裁員對失業率影響尚有限，但接下來幾個月影響可能逐漸增加，尤其在年中左右；若如此則3個月移動平均新增非農就業人數很快由1月的23.7萬人下滑至15萬人左右，其對金融市場的影響不容小覷，恐進一步影響聯準會貨幣政策。

此外市場預期，美國政府可能調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），如此一來可望進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，進一步壓低公債殖利率，有利債市後市表現。建議投資人可逢低布局長天期美債與投等債ETF，另透過持有短債ETF，降低投組波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。