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單周債券ETF 受益人 少了2萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

雖然美國公債殖利率走低帶動債券ETF多數價格上漲，上周前十大成交金額ETF中，第二至第四名皆為債券ETF，上市ETF資產規模增加前十名有九檔為債券ETF；不過，最新公布的債券ETF受益人出現單周減少約2萬人。

群益投顧統計，上周ETF成交金額前十名的第二至四名依序為群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債及元大美債20年，單周漲幅都有2%以上。上市ETF資產規模上周增加排名前十名中，有九檔是債券型ETF，排名第一是國泰20年美債單周增加43.6億元，第二、三名的群益ESG投等債20+與元大AAA至A公司債等ETF也都增逾34億元。

但據集保中心公布2月27日最新一周債券ETF受益人統計，101檔債券ETF近一周受益人僅增15檔，整體減少20,263人，達2,086,468人，今年來則減少15,226人。

上周受益人數增加最多的群益優選非投等債ETF單周增加2,995人，逆勢奪得上周債券ETF人氣王。群益優選非投等債ETF是少數ETF中配息金額維持新高的，次次填息，讓受益人息利雙收；預計每單位配發0.07元將在3月6日進行配息，最後買進日為3月5日。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，近期美國非投資級債需求端仍熱絡，顯示在技術面供給有限以及高殖利率吸引力下，非投等債仍持續受到資金青睞。預估第1季整體財報持堅及景氣仍具韌性的情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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