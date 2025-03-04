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債券ETF 除息大戲 上秀

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
今年月配債券ETF，平均配息率表現不錯。 路透
今年月配債券ETF，平均配息率表現不錯。 路透

今年月配債券ETF，平均配息率表現不錯。根據統計，3月即將除息的債券ETF近日陸續公布配息資訊，目前已公布的五檔債券ETF中，根據各家預告配息金額來看，換算年化配息率平均約有6%左右。

上周美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談不歡而散，加深市場擔憂，資金持續湧入債券ETF。進入3月後，新一波債券ETF除息潮登場，法人表示，月配息債券ETF因年初以來績效表現不俗，加上整體債券ETF配息頗佳，成為市場資金避風港。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，俄烏地緣政治紛擾及美國總經數據轉差，除影響美國長天期公債殖利率不斷探低外，彭博投等債信用信差指數近期逐漸攀升，代表美債期貨的波動程度-MOVE指數（美銀美林美債選擇權波動率），最新2月28日數字來到104.46，也正式突破年初以來新高，隱含市場認為全球投資風險走升。

投資人風險意識升高，股市資金將加速移動到債市，尤其是投資等級債券尋求避險。

劉恆誌認為，短期內川普政策的不確定性，可能持續影響投資人信心與資金流向，建議資產配置宜適度納入投資等級債，採中長期投資或定期定額方式持有，作為美國降息階段的穩健投資首選。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，市場對後續降息預期明顯降溫，不過非投等債的基本面展望持穩，配息率也高於其他債券，因此仍獲投資人青睞。

此外，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅。

後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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