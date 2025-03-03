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00919本季配0.72元…除00878外之後會多買點它！存股哥：因為股息實在太香了

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

00919公告本季配息0.72！雖然沒有如我預期的配到0.74，不過能連續三季配出0.72已經非常厲害了，今天（3/3）收盤價計，單季殖利率0.3%，年化殖利率預估12%，配息之王實至名歸。

我目前持有42張00919，4月領息$30,240，也是持有00919一年以來單季股息首次突破3萬元，除了00878之外，之後應該也會開始買點00919，因為股息實在太香了，這樣也可以拉高1、4、7、10領息月份的股息。

雖然大盤指數持續震盪，今天再次跌破23000點，不過有穩定的股息現金流可以讓我持續投入存股，加上高股息今年開始回穩，就算這幾天跌得比較多，總體來說影響微乎其微。

這一波從2/21以來又跌了1000點左右，看了我的維持率目前是285%，上禮拜我也把庫存有的00919都拿去質押拉維持率了，所以就算再遇到大回檔甚至股災，以目前的維持率我也不需要去擔心。

那就算遇到大跌，存股長投最大的好處就是你的容錯率可以很高，大不了就用時間換獲利、換張數、換股息，像我的919目前帳面-$18,060（-1.78%），但沒關係領到的股息持續再投入，慢慢累積持有張數，優質的標的不會讓你等太久。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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