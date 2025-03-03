國泰ETF 00922每受益權單位預估配息0.63元

台股3日受到美國關稅影響，開盤即跌超400點，最終收盤22,756點。國泰投信表示，近期有多檔市值型ETF準備掛牌上市，也恰恰說明台股仍具投資潛力，期待市場能在良性競爭下百花齊放。但也提醒投資人，投資不應急於一時，ETF發行後仍須經由市場考驗，用績效與規模說話，理性投資；現階段若想投資台股，可先以市面上現有市值型ETF為考量，國泰台灣領袖50（00922）每受益權單位預估配息0.63元，不失為增持部位的機會。

自川普宣布3月4日起針對加拿大、墨西哥及中國大陸的新關稅政策正式生效，2月27日美股四大指數以跌作收。雖2月28日各指數出現反彈，但台股3日開盤仍受到牽連。

國泰投信投資長鄭立誠表示，由於川普關稅、歐洲地緣政治等因素影響，推估台股短線表現上將以區間整理為主。但從基本面來看台股表現無虞，且世界通訊大會(MWC 2025)將在本周於西班牙登場，業界聚焦AI應用表現及衛星通訊等題材，有多檔台企也將亮相，如聯發科（2454）、中華電（2412），有望在會中釋出利多。

國泰00922基金經理人蘇鼎宇表示，2月26日輝達（NVIDIA）公布去年第4季財報，縱使在營收獲利雙雙超出預期、但營收增速卻創下兩年來新低，引發27日股價出現跌幅逾8%，不過財報也反映出AI發展無虞，預估輝達將持續坐穩領導者地位。日前黃仁勳表示輝達今年將推出最新Blackwell Ultra GPU，且輝達3月將舉辦GTC開發者大會，市場期待輝達能扮演「復仇者聯盟」帶領相關供應鏈迎來反彈、再創輝煌，包括法人點名的台積電（2330）、日月光（3711）、華碩（2357）等。

蘇鼎宇補充，台股這幾日利空多，投資人可逢低加碼國泰00922卡位台股成長行情；成分股聚焦50檔大市值企業，其中電子類股超過50%，在AI浪潮下受惠力度大，包括台積電、鴻海（2317）、聯發科等權值股外，近期日月光、廣達（2382）、華碩被法人點讚，看好後續出貨表現，透過00922就能布局一次到位。此外，台股不只電子股獨美，00922也納入國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融股，以及中華電、台灣大（3045）等通訊股，讓基金在高檔震盪下仍有支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。