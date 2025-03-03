永豐五檔股債ETF將除息 3月19日最後買進日

美國2月服務業採購經理人指數(PMI)從52.9驟降至49.7，是25個月以來最低點，跌破50的警戒線通常表示商業活動萎縮，企業對未來訂單及商業預期的信心正在減弱。製造業PMI從51.2小幅上升至51.6，然而服務業的動能減弱抵銷了製造業的成長。標普全球綜合PMI從52.7下跌至50.4，創17個月以來最低點，這說明經濟活動幾近停滯。與此同時，密西根大學調查2月美國消費者信心指數大幅下降至64.7，消費者信心支撐美國GDP的70%左右，凸顯經濟不確定性上升，引發市場拋售潮，美國科技股表現尤其疲弱，那斯達克指數和標普500指數下跌至近一個月低點，費半指數下跌逾2%。法人指出，受到川普關稅戰、經濟數據不佳、消費者需求疲軟，以及預期通膨惡化的影響，資金轉入美元、美債、黃金、傳產等投資標的避險。

永豐投信基金經理人林永祥表示，美國財長貝森特提出且正執行的「333計畫」，透過放寬金融管制、擴大能源供給及設定舉債紅線的做法，對於股市和債市皆是利多。加上川普上任推升美股，台股跟著美股連動機率大，投資人可以趁著回檔擇優布局股市和債市。永豐ESG低碳高息ETF（00930）透過選股邏輯篩選出ESG高分且低碳的好企業，持股包含2024年稅後盈餘首度破兆，表現亮眼的金融業，像是富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、華南金（2880）等，以及包含權值股例如鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、中華電（2412）等。為抵禦市場震盪風險，也可以伺機布局債市，永豐00857B ETF是長天期20年美國公債ETF，是市場資金偏好題材之一，適合想提升資產續航力的投資人，不但有股息收入，也能期待資本利得。

永豐投信發布五檔股債ETF最新期前配息公告，分別為永豐ESG低碳高息ETF、永豐10年A公司債ETF（00836B）、永豐1-3年美公債ETF（00856B）、永豐20年美公債ETF（00857B），以及永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B），均在3月20日進行除息，3月19日為最後買進日，並在4月17日發放配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。