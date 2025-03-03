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00919不畏降息風、連三季配0.72元 3月18日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖／ingimage
ETF示意圖／ingimage

群益台灣精選高息（00919）即將在3月迎來第8次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次每受益權單位擬配發0.72元，維持新高，以3日收盤價23.79元換算，單季配息率3.02%、年化配息率推估上看12%，除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日，配息發放日為4月15日。

市場法人表示，00919預估年化配息率連續八季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計1,069,373位投資人可望同步受惠。近期台股大盤震盪，近一周跌近千點，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的，雖然台股高息ETF今年來吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF。

以00919為例，00919第8次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。

市場法人表示，像00919這樣維持配息金額新高，就值得投資人多關注。00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。每年12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

展望台股後市，群益投信指出，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

00919成立以來配息表現。資料來源：CMONEY
00919成立以來配息表現。資料來源：CMONEY

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 配息 高股息

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