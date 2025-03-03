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台股拉回ETF買氣熱 0050成交逾百億元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

連假過後台股受到美股影響而拉回，進而帶動台股ETF買氣。最具代表性的市值型ETF-元大台灣50（0050）3日成交張數、成交逾5.5萬張、104億元，為2月3日以來的次高紀錄，投資人逢低布局的態勢明確，顯見對台股十分具有信心。

0050長年來績效表現亮眼，成立以來機報酬率近1,000%，2024年臺灣50指數含息報酬率49.0%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

今年更挾兩大利多：第一，農曆年前調降經理費與保管費；第二，宣布進入分割作業，持續吸引市場關注與資金流入，截至2月底台股ETF淨申購金額為840億元，0050淨申購便超過400億元，占整體近5成；除了資金明顯流入，受益人數2月單月增加逾12萬人，創下市值型ETF新紀錄。

專家分析，目前0050管理費已經是全部台股ETF最低，未來如規模持續增加還會再調整費率，等於說是「天天都在降」。對於分割作業專家也呼籲，0050分割有助於市場交易更加活絡，建議手上有0050的投資人，4/2至4/21可透過券商APP的「股東e服務」進行投票，1股也有投票權。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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