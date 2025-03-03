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00918配息0.70元維持過往水準！ 網讚「比下有餘」：換00919表現

聯合新聞網／ 綜合報導
00918配息公告。圖／聯合報系資料照片
00918配息公告。圖／聯合報系資料照片

00918本季預估配息0.70元，最後買進日3月19號。以2/27收盤價23.21計算，單季殖利率為3%，預估全年則是12%。PTT網友認為配息維持過往水準，直言「比起月配組，這還不錯」。

一名網友在PTT分享00918配息公告，並表示，「本次配息有維持過往水準，不知道其他00915、00919等高股息ETF的配息率是不是也能撐住？」

其他人留言「縮水好多」、「全部都離前高超遠」、「去年3也配0.7，股價也差不多」、「崩，明天一鍵賣出」、「撐不住了嗎？高股息」、「明天沒賣是小狗」、「這些高股息一直在換手，酸不酸」，但也有人說「0.7不錯了，一堆被之前多頭慣壞的」、「不錯了，接著00919表現」、「比起月配組，這還不錯」。

00918經理人郭修誠表示，目前00918的持股呼應市場對AI發展的趨勢，以AI相關消費性電子商品的未來發展為持股重心。他指出，今年對於AI產業整體看法依然正向，然次產業的投資重心，會逐步從資料中心的基礎建置，發展到消費性電子商品。而這樣的發展，對整體台灣股市的本益比的結構性提升提供了良性而永續的推動力。

郭修誠進一步表示，00918另一個持股重點產業在航運及航空類股，佔整體部位約兩成。他說明，今年全球地緣政治不確定性增加，輔以整體產業面的需求並未放緩，還是可以支持航運的運價維持在將對高的水準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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