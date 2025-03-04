主動式ETF是斂財噱頭？苦主寧願買市值型 網猜1標的要噴了
今年金管會開放主動式ETF上市，然而專家卻認為，主動式ETF少碰為妙，選擇投資既有的被動市值型ETF（0050、006208、00692、00850、00905、00916、00926、00924）就足夠了。PTT網友也直言「又是個斂財噱頭」，還有人說「今年一直吹市值型，看來高股息要噴一陣子了」。
台股從去年下半年迄今起起落落，卡關2萬4千點，成交量罕見波瀾，但ETF（指數型股票基金）仍受到投資人青睞，規模持續成長。目前發行的ETF屬於被動式ETF，今年上半年ETF將迎來不同操作方式的新產品–主動式ETF，不再盯著指數看，而是由基金經理人主動選股，考驗發行ETF的投資團隊的能力。
一名網友在PTT轉貼新聞並表示，不少新聞指出今年是主動式ETF大勢年，甚至有投信搶先發行，但他一點都不期待，質疑其根本是個斂財噱頭，寧願將錢投入市值型ETF，他哀嚎「當了快一年的00940冤大頭苦主氣死」。
其他人留言「覺得會先威一波製造話題，韭菜才會趨之若鶩進來給割」、「今年一直吹市值型，看來高股息要噴一陣子了」、「推出後半年內網紅開吹」、「主動會被狙擊吧」、「台股基金大部分表現好的都是科技型，和一般的市值ET F可能不太一樣，就像摩根美科不會和SP500比較，會和納指或費半比較」、「之前忘記在哪裡看到過？主動基金國外的好像只有10幾%打敗大盤，台灣的好像有20多%有跑贏大盤」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言