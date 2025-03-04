主動式ETF是斂財噱頭？苦主寧願買市值型 網猜1標的要噴了

通貨膨脹逐年都在發生，有投資人擔心，高股息ETF的配息金額可能會反應通膨程度，導致出現報酬縮水的情況。其他人則點出重點是要觀察「配息的成長性有無超越通膨」，另外標的股價理應也要上升，有人直言「高股息就是要用數量去壓住通膨降低風險，所以要努力買儘量買衝張數，配息再投入，本金當定存」。

2025-03-04 07:39