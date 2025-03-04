快訊

說到做到！川普正式簽署命令 對中國商品關稅「提高至20％」

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

天降「冰塊」！凌晨颮線系統形成 汐止下冰雹網友稱奇

主動式ETF是斂財噱頭？苦主寧願買市值型 網猜1標的要噴了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論主動式ETF。台股示意圖。黃義書／攝影
網友討論主動式ETF。台股示意圖。黃義書／攝影

今年金管會開放主動式ETF上市，然而專家卻認為，主動式ETF少碰為妙，選擇投資既有的被動市值型ETF（0050、006208、00692、00850、00905、00916、00926、00924）就足夠了。PTT網友也直言「又是個斂財噱頭」，還有人說「今年一直吹市值型，看來高股息要噴一陣子了」。

台股從去年下半年迄今起起落落，卡關2萬4千點，成交量罕見波瀾，但ETF（指數型股票基金）仍受到投資人青睞，規模持續成長。目前發行的ETF屬於被動式ETF，今年上半年ETF將迎來不同操作方式的新產品–主動式ETF，不再盯著指數看，而是由基金經理人主動選股，考驗發行ETF的投資團隊的能力。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，不少新聞指出今年是主動式ETF大勢年，甚至有投信搶先發行，但他一點都不期待，質疑其根本是個斂財噱頭，寧願將錢投入市值型ETF，他哀嚎「當了快一年的00940冤大頭苦主氣死」。

其他人留言「覺得會先威一波製造話題，韭菜才會趨之若鶩進來給割」、「今年一直吹市值型，看來高股息要噴一陣子了」、「推出後半年內網紅開吹」、「主動會被狙擊吧」、「台股基金大部分表現好的都是科技型，和一般的市值ET F可能不太一樣，就像摩根美科不會和SP500比較，會和納指或費半比較」、「之前忘記在哪裡看到過？主動基金國外的好像只有10幾%打敗大盤，台灣的好像有20多%有跑贏大盤」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT SP500 台股 市值型 高股息

延伸閱讀

買房「首購族」不擇時風險最低方法！ 阿宅3方向：屋齡選2至30年內不要裝潢

00919本季配0.72元…除00878外之後會多買點它！存股哥：因為股息實在太香了

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

00919配0.72元…帳上還是虧怎辦？小車：前三年損益時紅時綠很正常

相關新聞

00919有150張預估本季領10.8萬元配息！阿愷：領息持股成本降至22元

我已經從00919領回了22萬元，這使得我的持股成本降至22元。對我而言，透過領息降低成本是一個讓我能夠長期持有、且不輕易賣出的方式之一。

主動式ETF是斂財噱頭？苦主寧願買市值型 網猜1標的要噴了

今年金管會開放主動式ETF上市，然而專家卻認為，主動式ETF少碰為妙，選擇投資既有的被動市值型ETF（0050、006208、00692、00850、00905、00916、00926、00924）就足夠了。PTT網友也直言「又是個斂財噱頭」，還有人說「今年一直吹市值型，看來高股息要噴一陣子了」。

00919配0.72元…帳上還是虧怎辦？小車：前三年損益時紅時綠很正常

有粉絲朋友分享自己00919的持有均價約24點多元，持有一陣子帳面上未實現損益一直是負的，讓她有些擔心。在小車分享自己的持有均價是25.15元後，她似乎得到一些安慰。

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

通貨膨脹逐年都在發生，有投資人擔心，高股息ETF的配息金額可能會反應通膨程度，導致出現報酬縮水的情況。其他人則點出重點是要觀察「配息的成長性有無超越通膨」，另外標的股價理應也要上升，有人直言「高股息就是要用數量去壓住通膨降低風險，所以要努力買儘量買衝張數，配息再投入，本金當定存」。

1理由出清00919！大俠武林：「2025年5檔黑馬ETF口袋名單」撿便宜時機曝

知名投資達人大俠武林近日在財經節目《小宇宙大爆發》中透露，他已幾乎全面出脫00919，並分享了其投資策略與2025年看好的黑馬ETF。

債券ETF 除息大戲 上秀

今年月配債券ETF，平均配息率表現不錯。根據統計，3月即將除息的債券ETF近日陸續公布配息資訊，目前已公布的五檔債券ET...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。