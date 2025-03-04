快訊

說到做到！川普正式簽署命令 對中國商品關稅「提高至20％」

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

天降「冰塊」！凌晨颮線系統形成 汐止下冰雹網友稱奇

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高股息ETF。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論高股息ETF。台股示意圖。 聯合報系資料照

通貨膨脹逐年都在發生，有投資人擔心，高股息ETF的配息金額可能會反應通膨程度，導致出現報酬縮水的情況。其他人則點出重點是要觀察「配息的成長性有無超越通膨」，另外標的股價理應也要上升，有人直言「高股息就是要用數量去壓住通膨降低風險，所以要努力買儘量買衝張數，配息再投入，本金當定存」。

一名網友PTT發文提問，若60歲退休後，將3000萬元全數投入高股息ETF 0056，並預期年均殖利率5%，這5%是否已反映當下的通膨？換言之，這樣的報酬率是否足以維持購買力，使退休後的生活水準不會因通膨而下降？該話題引發網友熱烈討論，部分人認為高股息ETF可對抗通膨，但也有人指出，單純依賴配息恐難保購買力長期不變。

許多網友表示，高股息ETF的殖利率是相對當下股價的數值，若僅看「Yield on Cost（持有成本殖利率）」，則需要考慮配息能否持續成長。若ETF的配息沒有穩定增加，那麼隨著時間推移，購買力確實可能下滑。部分網友進一步指出，通膨不代表所有公司都能穩定賺錢，若企業獲利未能成長，高股息ETF的配息也難以持續維持5%的水準。

另一方面，也有網友認為，高股息ETF的股價長期來看有可能隨通膨上升，因此「配息+股價增值」能夠有效應對通膨。例如，0056的股價歷年來確實呈現增長，配息額度也逐步增加，因此有些人認為，只要企業營收與獲利成長，股息收入就能保持穩定甚至上升，購買力自然不會被通膨蠶食。

然而，對於「台灣通膨率是否真為2%」的爭議，部分網友持懷疑態度，認為官方數據未能完全反映實際物價上漲的情況，因此，光靠5%的殖利率可能不足以完全對抗通膨，仍須搭配部分再投入來擴大本金。也有網友建議，退休投資策略應該適時調整，不應只依賴單一產品，而應透過資產配置來確保購買力長期不衰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF PTT 季配息 通膨

延伸閱讀

00878為何大眾似乎對它情有獨鍾？孫太曝4原因：配息穩、價格穩、波動穩

00919本季配0.72元…除00878外之後會多買點它！存股哥：因為股息實在太香了

00919預估配息0.72元維持新高！連8季年化衝破10％ 17號最後買進日

債市的春天來了？辣媽：不敢保證但確實沒有這麼悲觀了

相關新聞

00919有150張預估本季領10.8萬元配息！阿愷：領息持股成本降至22元

我已經從00919領回了22萬元，這使得我的持股成本降至22元。對我而言，透過領息降低成本是一個讓我能夠長期持有、且不輕易賣出的方式之一。

主動式ETF是斂財噱頭？苦主寧願買市值型 網猜1標的要噴了

今年金管會開放主動式ETF上市，然而專家卻認為，主動式ETF少碰為妙，選擇投資既有的被動市值型ETF（0050、006208、00692、00850、00905、00916、00926、00924）就足夠了。PTT網友也直言「又是個斂財噱頭」，還有人說「今年一直吹市值型，看來高股息要噴一陣子了」。

00919配0.72元…帳上還是虧怎辦？小車：前三年損益時紅時綠很正常

有粉絲朋友分享自己00919的持有均價約24點多元，持有一陣子帳面上未實現損益一直是負的，讓她有些擔心。在小車分享自己的持有均價是25.15元後，她似乎得到一些安慰。

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

通貨膨脹逐年都在發生，有投資人擔心，高股息ETF的配息金額可能會反應通膨程度，導致出現報酬縮水的情況。其他人則點出重點是要觀察「配息的成長性有無超越通膨」，另外標的股價理應也要上升，有人直言「高股息就是要用數量去壓住通膨降低風險，所以要努力買儘量買衝張數，配息再投入，本金當定存」。

1理由出清00919！大俠武林：「2025年5檔黑馬ETF口袋名單」撿便宜時機曝

知名投資達人大俠武林近日在財經節目《小宇宙大爆發》中透露，他已幾乎全面出脫00919，並分享了其投資策略與2025年看好的黑馬ETF。

債券ETF 除息大戲 上秀

今年月配債券ETF，平均配息率表現不錯。根據統計，3月即將除息的債券ETF近日陸續公布配息資訊，目前已公布的五檔債券ET...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。