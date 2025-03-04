高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

通貨膨脹逐年都在發生，有投資人擔心，高股息ETF的配息金額可能會反應通膨程度，導致出現報酬縮水的情況。其他人則點出重點是要觀察「配息的成長性有無超越通膨」，另外標的股價理應也要上升，有人直言「高股息就是要用數量去壓住通膨降低風險，所以要努力買儘量買衝張數，配息再投入，本金當定存」。

一名網友在PTT發文提問，若60歲退休後，將3000萬元全數投入高股息ETF 0056，並預期年均殖利率5%，這5%是否已反映當下的通膨？換言之，這樣的報酬率是否足以維持購買力，使退休後的生活水準不會因通膨而下降？該話題引發網友熱烈討論，部分人認為高股息ETF可對抗通膨，但也有人指出，單純依賴配息恐難保購買力長期不變。

許多網友表示，高股息ETF的殖利率是相對當下股價的數值，若僅看「Yield on Cost（持有成本殖利率）」，則需要考慮配息能否持續成長。若ETF的配息沒有穩定增加，那麼隨著時間推移，購買力確實可能下滑。部分網友進一步指出，通膨不代表所有公司都能穩定賺錢，若企業獲利未能成長，高股息ETF的配息也難以持續維持5%的水準。

另一方面，也有網友認為，高股息ETF的股價長期來看有可能隨通膨上升，因此「配息+股價增值」能夠有效應對通膨。例如，0056的股價歷年來確實呈現增長，配息額度也逐步增加，因此有些人認為，只要企業營收與獲利成長，股息收入就能保持穩定甚至上升，購買力自然不會被通膨蠶食。

然而，對於「台灣通膨率是否真為2%」的爭議，部分網友持懷疑態度，認為官方數據未能完全反映實際物價上漲的情況，因此，光靠5%的殖利率可能不足以完全對抗通膨，仍須搭配部分再投入來擴大本金。也有網友建議，退休投資策略應該適時調整，不應只依賴單一產品，而應透過資產配置來確保購買力長期不衰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。