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他想買「市值型兼高股息的ETF」 網點名00692、00938、00923、00850

聯合新聞網／ 綜合報導
網友誇讚00938表現亮眼。圖/本報資料照片
網友誇讚00938表現亮眼。圖/本報資料照片

市值型高股息ETF的特性不同，其所適合的投資目的也不一樣，有投資人好奇「為什麼不研發市值型兼高股息的ETF？」其他人則點名00692、00938、00923、00850等符合此條件，但也有人狠酸「哪來這種穩賺不賠的投資」。

一名網友PTT發文探討「市值型兼高股息」ETF的可行性，並詢問投信是否可能研發此類產品，以兼顧市場成長與風險控制。原PO認為，現行台股ETF以高股息類型為主，數量已超過40檔，且整體市場規模驚人，然而，卻鮮少有兼具市值成長與穩健收益的ETF。他好奇是否是市場對此類需求不大，抑或是投信根本不想推出此類產品？

對此，許多網友回應，市值型ETF與高股息ETF的核心策略不同，市值型公司通常會將盈餘再投資於研發與擴展，未必能提供穩定或高額的股息，例如台積電的盈餘主要投入研發，難以與高股息畫上等號。

在網友們的討論中，部分人推薦了現有ETF，如00692、00938、00923、00850等，認為這些ETF可能符合部分條件，具備市值成長與股息收益的特性。其中，00938被多次提及，部分網友認為該ETF的選股策略較貼近「價值投資」概念，回測績效也相當亮眼。此外，也有網友提及00915，強調其低波動特性，適合希望穩健投資的族群。

然而，也有不少網友對於原PO的問題表示質疑，認為「市值型與高股息本質上互斥」，甚至調侃「同時往左走和往右走」、「這樣也能成為一篇討論？」、「投信為何要幫你動腦？」等。

此外，有網友點出，市值型ETF如0050，持股中台積電佔比極高，而台積電的殖利率偏低，使得市值型ETF難以同時達成高股息目標。因此，有人建議若想兼得，可考慮自行配置「市值型+高股息」ETF，或直接買進個股並賣零股來創造現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00923群益台灣ESG低碳50 00938凱基台灣優選30 ETF PTT 市值型 高股息

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