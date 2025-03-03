比0050還吸引人的投資商品！蝦子維大力：不配息、不繳稅、不扣二代健保

比0050ETF更吸引我的投資商品

之前與大家分享最近高股息ETF張數已經累積得差不多了。

（00878最多>00713&00919次之>0056最少）

目前不用再持續投入本金了！單純領息再投資或花用就很滋潤。

再投資部分，除了拿來養肥0056以外，也從中挪一部分資金買入市值型產品，高股息與市值型不用選邊站，兩個我都要！

但我不是買「市值型ETF」，因為目前市值型ETF不管是0050或006208都會配息，然而市值型ETF就是要長期賺取可觀的資本利得，應該讓利潤持續累積滾入淨值，不應該配息給投資人（說真的也配得不多，如果要領息我乾脆買高股息ETF）而且如果不用配息，投資人也不會被課所得稅&二代健保。

後來發現台灣有1檔基金叫做 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息，簡稱0050ETF連結基金，顧名思義就是追蹤0050ETF的基金。

它完全符合我剛說的幾個特性：

不配息 不繳稅 不扣二代健保

除此之外，它的交易成本與內扣費用也比0050ETF來得便宜喔！

以下幫大家比較看看：

交易費用

0050

買入：手續費0.1425% 賣出：手續費0.1425%+交易稅0.1%

0050ETF連結基金

買入：手續費0元 賣出：信託管理費0元*

通常基金賣出，銀行或券商會收信託管理費，每家收費約0~0.2%不等，目前有幾家銀行主打0元，例如中國信託

內扣費用

0050（元大宣布調降後）

經理費0.1% 管理費0.03%

0050ETF連結基金

經理費0元* 管理費0.01% 投資於經理公司所經理之基金時，不得收取經理費

But一個產品有優點，當然也有缺點:

0050ETF連結基金有約96%的資金投資於0050ETF，但剩餘的4%資金投資於現金、期貨等金融工具上，這樣設計的目的在於保有一定的流動性資產，來應變投資人贖回基金的需求。

然而，也因為這樣， 0050ETF連結基金有一定程度的追蹤誤差。

（根據選擇的時間區間約0.2~0.8%不等）。不過長期而言，追蹤誤差相較於投資人所獲得投資成本上的節省~其實是極其微小的。

好！最後總結一下，0050ETF連結基金的

優點

不用繳所得稅 不用繳二代健保 交易成本極低 內扣費用極低 基金交易單純，不像ETF交易有折溢價問題，比較不會有追高殺低的風險

缺點

因為沒配息，不適合需要現金流的投資人 有追蹤誤差，看個人在不在意 這產品個人覺得非常適合想要長期投資0050ETF，但稅負成本較高的投資人！或者想幫小朋友長期存股當成長大第1桶金的爸媽喔

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