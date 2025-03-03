0050除006208外還有另一個雙胞胎？詹璇依：比投資0050更廢的懶人投資法

0050除了006208還有一個雙胞胎 比投資0050更廢的懶人投資法

0050分割議題盛行，在基金小姐姐YT《璇轉理財腦》節目最新影片，我跟大家聊聊為什麼要分割？

同時也分享了另外一種投資0050的方法，也就是透過ETF連結基金，關鍵在於不配息；所以可以複利到永遠！對於累積資產效果將更顯著。

從影片試算圖表當中，我們也可以很明顯的看得出來，因為不配息加上複利時間滾存的威力，透過連結基金持續投入的總報酬率是高於把ETF的配息再投入的。

影片中也提出買ETF連結基金跟單純買ETF的差異

買ETF連結基金適合誰

1.高所得（所得級距30%以上）且採取分開報稅 （股利税28%） 因不配息 將有稅負優勢 2.持有15年以上的財務規劃

像是退休金、子女教育金，但如果你是很在意流動性跟價格變動，並且時常有贖回需求 那直接買ETF比較適合你，另外所得級距12%之內的小資族，也有8.5%股利抵免，持續透過ETF參與0050是沒問題的。

結論

追求低成本與靈活交易 選ETF直接買0050 重視累積收益與節稅 可選0050連結基金

而影片中我也提到了，如果你已經決定要去開基金帳戶的話，事實上選擇就非常多元囉！

畢竟ETF連結基金裡面的標的就是ETF，也就是說他參照就是指數大盤市場的樣子，但我們買主動基金目的是要賺取超越大盤的超額報酬。

所以我在影片的最後也列出了，多檔長期以來績效表現非常優異的主動台股基金!，所以如果你已經決定要開基金戶了，千萬也不要只是扣0050連結基金，應該把其他更多優質的基金也一起放進口袋。

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。