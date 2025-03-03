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元大台灣高息低波 ETF 00713 每受益權單位預估配發1.4元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00713長期報酬風險比控管能力穩定。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比晨星版本台灣)
00713長期報酬風險比控管能力穩定。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比晨星版本台灣)

元大台灣高息低波ETF（00713）2025年度首季配息公告出爐，每受益權單位預估配發金額為1.4元，3月19日第二階段公告將確定配息金額，3月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在3月20日前買進並持有，而配息發放日則在2025年4月15日。

00713於2024年發放每股股利金額共5.28元，改寫歷年新高，投資特色獲市場高度青睞，2月21日規模突破1,300億。據元大投信官網揭露，至2月27日00713帳上資本平準金21.76元、包含股利所得的收益平準金2.99元，均較2024年同期增加，且第2、3季將獲成分股股利挹注，投資人可據此評估今年度配息狀況。。　

元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊表示，當資金展開輪動時，非聚焦權值股的高股息ETF將可望接棒行情，近期00713成分股中包括散裝航運、鋼鐵、消費電子、內需消費都有表現，主要持有的電信股價格波動也相對低，持續支持00713高股息低波動特色。

據晨星（MorningStar）統計，00713至2025年1月底的近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為台灣大型股票型基金第一，且是該分類中唯一超過1的台股ETF；自2022年起，各年度結算近三年報酬風險比，00713亦持續保持同類型基金第一，突顯長期報酬風險比控管能力穩定，在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 元大投信 配息

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