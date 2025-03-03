0056家喻戶曉的國民ETF！高息型首檔掛牌上市歷史最為悠久

在第2章，我們已經介紹了基本的ETF分類，同時也舉例多檔國內、海外的標的供各位參考及選擇，接下來第3章就要進入我們的重頭戲─高息型ETF。前文提及，高息型ETF是Smart Beta型ETF的其中一種，加入了「高股息」的Smart Beta因子，主打配息高的特色，近年也受到眾多投資人青睞。本章將以7檔備受討論的熱門高息型ETF為例，一一說明它們的基本選股邏輯與相關配息狀況等，並綜合整理出其優缺點，給投資人作為評估依據。

首先，若要談及高息型ETF，就不能不提到最具代表性、素有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056）。它是國內首檔掛牌上市的高息型ETF，歷史最為悠久，從2007年12月成立至今，已經長達17年（詳見表1），儘管近幾年多檔高息型ETF新秀崛起，元大高股息仍然是定期定額存股族十分熱愛的標的，名列前茅（詳見1-1表4）。

以預測現金股利殖利率決定成分股權重

元大高股息追蹤的指數為「臺灣高股息指數」，該指數由台灣證券交易所和富時國際有限公司共同編製，篩選邏輯是以「臺灣50指數」和「臺灣中型100指數」之成分股為採樣母體，再挑選出未來1年預測現金股利殖利率（註1）最高的50家公司，並衡量其績效表現，同時是以預測現金殖利率加權，而非依照市值，來決定其成分股權重占比。也就是說，整體選股流程大略可分為4個步驟：

◎步驟1：在上述150檔成分股母體中，依公司市值進行篩選、排序。 ◎步驟2：公眾流通量（Free Float）低於或等於5%者，不具指數成分股資格，以確保指數的可追蹤性。 ◎步驟3：若1檔股票的納入，會導致指數無法通過在1個交易日內交易新台幣15億元的流動性測試標準，則該股票將不會被納入成分股。 ◎步驟4：同樣在上述150檔成分股母體中，選取未來1年預測現金股利殖利率最高的50家公司作為成分股，並以預測現金股利殖利率作為指數成分股加權依據。

臺灣高股息指數的成分股每年會進行2次的定期調整，分別為6月和12月，並於當月第3個星期五後的下一個交易日生效，且每次以刪除5檔、新增5檔為上限（註2）。此外，也偶爾會發生「非定期調整」的狀況，例如有成分股公司發生重大事件，或是當臺灣50指數和臺灣中型100指數的成分股有變動之際─而這裡要特別注意的是，若有成分股自臺灣50指數或臺灣中型100指數中被刪除，則該成分股也會同步自臺灣高股息指數中刪除，並且不會立即遞補其他股票。因此，有可能會發生成分股數目低於50檔的狀況。

註1：預測現金股利殖利率＝預測現金股利÷審核資料截止日之股價。

註2：根據2022年10月的「臺灣高股息指數」編製規範調整，「刪除5檔、新增5檔」的限制，在以下狀況不適用：

◎候選成分股數量少於50檔時。

◎因「成分股於審核之採樣母體中被刪除」或「定期審核前之會計年度宣布發放之股利為0」等條件而被刪除的成分股數量大於或等於5檔時。 Smart智富《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》，作者：《Smart智富》真．投資研究室

觀察最近1次的元大高股息成分股調整，是在2024年12月20日盤後生效，這次總共新增8檔，分別為重回懷抱的長榮（2603）及陽明（2609），還有長榮航（2618）、興富發（2542）、華南金（2880）、材料-KY（4763）、上海商銀（5876）、東元（1504）；並刪除7檔，分別為遠東新（1402）、遠雄（5522）、台勝科（3532）、京城銀（2809）、潤泰全（2915）、中保科（9917）和華新（1605）。

而截至2024年12月底的資料，元大高股息的50檔持股當中，產業配置以電腦及周邊設備業（23.64%）居冠，再來則是半導體業（17.83%）、金融保險業（14.54%）及航運業（9.04%）等等，而這樣的趨勢在其前10大持股名單中也能看出一些端倪，不僅如此，各檔成分股的權重占比算是呈現非常分散的狀況（詳見表2）。各位投資人要投資元大高股息之前，可以多留意相關產業的發展與走勢。

殖利率表現亮眼，且長年配息穩定

再來就是投資人最關心的配息部分。元大高股息原本採年配息，但是在2023年5月底調整成季配息，並且納入收益平準金機制；這樣的變化帶來的主要優點大略有3項：配息金額相對以往會更加穩定，而且變成每季領1次，將更有利於投資人進行現金流規畫；除息的缺口變小，填息的速度自然就會加快；以往1年領1次，如果想要股息再投入，就只能把握那一次的機會，但是改成季配後，每季都可以透過股息的再投入來擴大領息部位，複利的效果會更為提升。

回顧往年元大高股息的配息狀況，除了2008年和2010年沒有配息之外（註3），其他年度都有配息，因此表現算是相當穩定；觀察表3更可以發現，在改成季配之前，年均殖利率基本上都有5%以上的水準，而在改成季配之後，如果單看1個季度的現金殖利率，會比想像中低滿多（大多落在2%～3%），這是因為1個季度的表現常常無法完整洞察整個年度的殖利率狀況，事實上，2023年的全年度年均殖利率增長來到6.87%，2024年全年度年均殖利率更突破了9%（詳見表3），創下成立以來的第2高紀錄，僅次於2009年的10.3%。

註3：元大高股息的公開說明書曾有一規範：收益評價日之股價要高於發行價格才會進行配息（發行價為25元）。而2008 年（股價17.33元）與2010年（股價25.43 元，但已實現資本利得減去累積淨投資收益後低於25元），所以並未配發股息。後來元大投信於2011年修正相關規定，元大高股息也就不再受此限制影響，也就是只要持股有配發股息，投資人就可領到配息。

雖然元大高股息主打的是高配息特色，但是其報酬表現也十分亮眼（詳見表4），近5年的含息累積報酬率高達79.9%，如果你是已經累積了不少投資部位的投資人，再加上配息收入的話，整體獲利相當可觀！

總結以上，元大高股息的優缺點如下：

◎優點

1.是國內最早發行的元老級高息型ETF，因此具備穩定增長的資產規模和受益人數，流動性亦良好。

2.追蹤指數以「挑選未來1年預測現金股利殖利率最高的50家公司」為主要選股邏輯，較為直觀，也有別於目前市場上其他高息型ETF。

3.成分股調整有設定上限，因此不太會因為大幅變動持股，而讓整體的內扣成本上升。

4.從掛牌上市至今，殖利率表現皆相當穩健。

5.從年配息改為季配息，除了前文提及的更有利於現金流規畫之外，更重要的是降低單次股利所得超過2萬元的情況，藉此不用繳納二代健保的補充保費。

◎缺點

元大高股息在大多數的期間處於溢價狀態，投資人在買進前須多加留意。

整體評估，投資元大高股息是利大於弊，但投資人仍應依照自身條件評估經濟狀態、需求，並觀察股價、殖利率與報酬率等表現，挑選適合自己的高息型ETF。

（本文摘自Smart智富《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》，作者：《Smart智富》真．投資研究室）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。