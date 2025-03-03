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00922今將宣布預估配息…回檔就該買市值型ETF！緊箍咒變「隱藏祝福」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美股於台股228休市期間重挫，台股今日早盤暴跌逾400點，台積電也一度跌40元，上演千金保衛戰，市場法人指出，近期美國利空罩頂，包括川普關稅政策連發、美國服務業採購經理人指數（PMI）及成屋銷售皆不如預期，預期通貨膨脹將持續，而台股與美股連動性高，近期壓力較大、類股快速輪動，投資人較難選股，建議可透過市值型ETF打包一籃子股票，以定期定額方式布局。

台積電於春節後因中國低成本AI模型DeepSeek崛起疑慮、關稅壓力及是否接手英特爾等利空消息頻出，近期表現平淡，資金朝向其他類股快速輪動，選股難度倍增，市場法人建議，投資人可選擇持股相對分散的市值型ETF進行布局，例如第二代市值型ETF的國泰台灣領袖50（00922）。

為什麼不選經典第一代市值型ETF？市場法人表示，第一代市值型ETF例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），台積電占比達6成，買了「一籃子」股票幾乎等同於只買「一檔」股票，個股風險較高，而第二代市值型ETF的 00922則持有台積電約3成，在過往台積電飆漲時看似是緊箍咒，但如今看來卻是祝福，未來台積電股價未必要下跌，但只要跑輸大盤，第二代市值型的報酬就會贏，00922將於3月18日除息，今日會公布第一階段配息金額。

攤開今年1-2月台股ETF績效排行榜可見，00922含息報酬率0.14%、0050則為-0.28%，至於今日台股因台積電領軍重挫，0050及006208盤中跌幅在2.5%上下，00922則跌1.7%左右，表現相對抗跌，主要原因就在於持股較為平衡；至於新募集的第三代市值型ETF富邦旗艦50（009802）、保德信台灣市值動能50（009803）等，在流動性、報酬率方面仍有待觀察，建議可以先留校察看。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 009802富邦旗艦50 009803保德信市值動能50 市值型

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